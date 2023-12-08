Пользователи WhatsApp смогут совместно смотреть фильм и слушать музыку
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В бета-версии WhatsApp для iPhone была обнаружена функция, позволяющая пользователю групповых чатов делиться содержимым своего экрана и транслировать фильмы и музыку своим собеседникам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Нововведение было обнаружено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 23.25.10.72, которое можно загрузить в TestFlight. При включённой функции воспроизводимый на устройстве пользователя звук будет передаваться другим пользователям во время разговора. Отмечается, что новая функция несовместима в голосовых или во время видеозвонков без трансляции собственного экрана.
Новая функция позволит пользователям совместно смотреть фильмы, видео-презентации и прослушивать музыку, а также позволит проводить групповые видеозвонки более интерактивными.
В настоящее время это нововведение доступно лишь избранным тестировщикам на iPhone. В бета-версиях Android пока подобного функционала не добавляли. Когда WhatsApp внедрит функцию для пользователей стабильных версий мессенджера, не сообщается.
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