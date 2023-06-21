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  • Получившая ожог 95% тела оператор насосной станции скончалась в Актобе
pixabay.com Сегодня, 03:52
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Сегодня, 03:52
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Фото: pixabay.com

Получившая ожог 95% тела оператор насосной станции скончалась в Актобе

В Актобе скончалась оператор насосной станции, которая получила сильнейшие ожоги на работе. За жизнь 48-летней женщины врачи боролись почти неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла в прошлую среду в селе Кенкияк. После хлопка газовоздушной смеси оператор канализационно-насосной станции попала в больницу. У нее обгорело 95% тела. Прогнозы врачей были неутешительными. Что стало причиной ЧП, устанавливает следствие. Но предварительно в акимате утверждали, что сотрудница зашла в блок с сигаретой. Вероятно, в помещении накопился метан – и это спровоцировало хлопок.

"15 июня пациентку доставили в БСМП. Состояние было крайне тяжелое. Получила ожоги 95% тела. Все это время находилась в реанимации. Вчера вечером скончалась", - сообщил врач-травматолог Нурлан Абишев.

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Сегодня, 03:52
96
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