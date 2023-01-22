Полметра снега выпало в ВКО: дорожники на трассе спасли 14 человек

Фото: t.me/qazavtojol

Всю ночь сотрудники дорожных служб в усиленном режиме чистили от снега закрытый участок республиканской автотрассы в ВКО и помогали водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖола".

Вчера вечером в ВКО в связи с ограниченной видимостью и метелью был закрыт участок автодороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай". Высота снежного покрова составила порядка 50 сантиметров.

"С помощью спецтехники дорожники освободили из снежного плена шесть автомобилей, в которых находилось 14 человек. Сотрудники "КазАвтоЖола" оказали помощь в отбуксировке и сопровождении машин до ближайших населенных пунктов: в сёла Улкен Каратал и Каратал", — говорится в сообщении "КазАвтоЖола".

С 7:30 утра ограничение движения транспорта на закрытом участке полностью снято, дорожники обеспечили безопасный проезд.