Из-за метели ограничено движение на трассе "Омск — Майкапшагай"

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На участке трассы "Омск — Майкапшагай" в ВКО введено ограничение для некоторых видов автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "ҚазАвтоЖол".

" 21 января в 19:30 в Восточно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий: ограничением видимости и метелью, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на 1087-1321 километре трассы "Омск-Майкапшагай", — говорится в сообщении.

Как уточнили в "ҚазАвтоЖоле", речь идёт об участке между селом Богас и границей с КНР.