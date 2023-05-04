Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане

Фото: astana.sud.kz

Полицейского лишили свободы на пять лет за применение насилия и превышение должностных полномочий в Астане. Человек в форме сломал рёбра подвыпившему авиапассажиру, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 21 декабря 2022 года. От представителя авиакомпании Fly Arystan в полицию поступило сообщение о направлении сотрудников на рейс сообщением "Шымкент-Астана" в связи с нахождением на борту воздушного судна деструктивного пассажира К.

На место происшествия прибыли патрульные.

Для составления протокола об административном правонарушении пассажира, находившегося в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени, завели в комнату полиции. Мужчина попытался уйти, но не вышло.

"При этом С., будучи должностным лицом, явно превышая полномочия, осознавая противоправность своих действий, нанёс К. удары коленом в область рёбер. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения в виде переломов трёх рёбер, что квалифицируется как средней тяжести вред здоровью", - сообщили в городском суде Астаны.

Сначала дело рассмотрели в суде №2 Есильского района Астаны. Полицейскому вынесли приговор по пункту 1) части 4 статьи 362 УК РК - пять лет лишения свободы с запретом занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах в течение пяти лет.

Осуждённого также лишили специального звания – младший сержант полиции.

Адвокат и потерпевший подали апелляции, они просили изменить приговор, применить статью 63 УК и назначенное наказание считать условным, указывая, что С. за время службы в органах полиции взысканий не имел, примирился с потерпевшим и возместил ему моральный и материальный вред.

Однако судья заявил, что санкция части 4 статьи 362 УК РК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.