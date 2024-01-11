Полицейские начали следить за пассажирами и водителями автобусов в Актобе

Метод скрытого наблюдения применяют полицейские в общественном транспорте Актобе. За три часа отработки выявили более 10 административных правонарушений, передаёт BaigeNews.kz.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Перевозчик" проводится в регионе с 11 по 15 января. Его цель - "нулевая терпимость" к любым правонарушениям внутри общественного транспорта, обеспечение безопасности водителей и пассажиров.

"Сотрудник полиции в форменной одежде под видом обычного пассажира курсирует по маршруту пассажирского автобуса, при этом фиксирует на видеожетон, выявляет и пресекает все виды правонарушений как со стороны водителя, так и со стороны пассажиров. 11 января за три часа отработки выявлено более 10 административных правонарушений – один факт мелкого хулиганства, два - пользования мобильным телефоном водителями автобусов, один водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, двое пассажиров находились в автобусе в состоянии алкогольного опьянения и другое", - сообщили в полиции.

В ходе рейдов особое внимание уделяется предупреждению и недопущению карманных краж, хулиганств и мелких хищений в общественном транспорте.