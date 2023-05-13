Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши

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Мужчину от прыжка с крыши дома спасли полицейские Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Трагедия едва не случилась 13 мая. В дежурную часть УП города поступило сообщение, что на крыше пятиэтажки по улице Торайгырова стоит мужчина и хочет спрыгнуть.

Прибывшие на место участковые Нурсултан Серкбаев и Маулет Карыбаев увидели на крыше мужчину, который стоял на самом краю и кричал: "Не подходите! Я сейчас буду прыгать!".

"Когда поднялся на крышу, я стал задавать разные вопросы, чтобы отвлечь его. Мужчина сообщил, что у него сегодня день рождения, но его обидели. Я сказал ему, зачем прыгать, давай я помогу тебе. Он посмотрел на меня, и согласился", — рассказал Серкбаев.

В этот момент, участковый привлёк его к себе и стал спускать по лестнице. Внизу уже находилась скорая помощь. 28-летнего мужчину передали медикам.