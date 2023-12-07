Пол провалился в одной из квартир многоэтажки в Актау

Пол ушёл из-под ног у жительницы первого этажа 17 дома в 8 микрорайоне Актау. В подвал рухнули несколько досок длиной три метра (от кухни до туалета), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Хозяйка квартиры уверена, всему виной текущие трубы в подвале. В КСК настаивают на неправильно сделанной стяжке в жилище женщины.

За судьбу теперь переживают остальные жители первых этажей этого дома. Они говорят, что проблемы с подвалом у них регулярные. Оттуда постоянно исходит неприятный запах, влажность и пар.

"Я вызвала специалистов КСК. Они пришли и стали мне говорить, что это произошло из-за неправильного ремонта, якобы мы что-то не так сделали. Но это неправда. С подвала упала плита, виноваты они. Я никогда не делала стяжки, ничего кардинально в квартире не меняла, не убирала. Только плитку положила четыре года назад сверху и всё", - рассказала женщина, в квартире которой произошло ЧП.

Руководитель обслуживающей компании ТОО "Актау Рауан LTD" Танатар Жайбергенов сообщил, что после тщательного осмотра места происшествия он совместно с комиссией пришёл к единому мнению.

"С тем, что все трубы гнилые, я не согласен. Лично спустился в подвал, там всё абсолютно сухо. Конечно, бывает такое, что где-то канализация потекла, но из-за этого никак не может провалиться пол. Когда мы пришли туда, ими был снят деревянный пол и сверху сделана стяжка, но, видимо, неправильно сделано было. Я пригласил специалиста из градостроительства и начальника жилищной инспекции, а также пришёл мой инженер и юрист. Все сделали такое заключение. Тем не менее, мы пришли к выводу, что починим пол совместными усилиями. Хозяйка закупит цемент, я предоставлю рабочих и иные строительные материалы", - сообщил Танатар Жайбергенов.

О судьбе других квартир руководитель КСК не беспокоится, считает, что проблема обвалившегося пола исключительно в плохом ремонте данной квартиры, и дальше разрушение не пойдет.

Однако, по словам Танатара Жайбергенова, дом действительно нуждается в капитальном ремонте. Ему уже более 50 лет, и по-хорошему жильё стоило бы признать аварийным. Однако варианта такого нет, поэтому он настаивает на программе реконструкции ветхого жилья и планирует в ближайшее время собрать жильцов и предложить им модернизировать дом по программе "Тургын уй".

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