Лестница рухнула в жилом доме в Актобе

Лестница между этажами обвалилась в жилом доме в Актобе, когда по ней спускалась женщина. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

ЧП произошло в доме по улице Гагарина, 7.

"Я выходила на работу и упала вместе с лестницей. Было страшно, думала, легкие себе отбила. Дышать было тяжело. То ли шок, то ли от удара. Потом поняла, что что-то с левой ногой. Я начала кричать, соседи вызвали скорую", - рассказала Екатерина Новикова.

Более получаса женщина ждала прибытия медиков на холодном полу в подъезде. В итоге её госпитализировали в БСМП.

Жильцы дома теперь не могут выйти ни на работу, ни в магазин, ни в школу.

В городском акимате сообщили, что в 2020 году жильцам дома по улице Гагарина помогли пройти техническую экспертизу дома. Жилище признали аварийным только частично. Тогда людям предлагали программу термомодернизации, но они не согласились.

"Наши специалисты из жилинспекции сразу выехали на место. С жителями встретился аким района "Астана". Решаем вопрос с лестницей, позвали специалистов для ремонта, они сделали замеры. За два дня планируют сделать новую лестницу. Её основа была из дерева, будут основу делать из железа", - рассказала пресс-секретарь акима города Айгуль Байменова.