Поиски сорвавшегося с горы альпиниста в Туркестанской области продолжаются шестой день

Фото: скриншот с видео

В Туркестанской области вот уже шестые сутки не могут найти туриста, сорвавшегося с горы во время спуска с вершины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели поделились видео с поисковых работ.

"Между тем, спасательно-поисковые работы осложнились неблагоприятными погодными условиями в виде непрерывного дождя и снега с градом. Следует отметить, что имеются отрезки дорог с крутым склоном подъема под углом около 70 градусов, что осложняет подъем спасателей из-за смешанных осадков", — сообщили в МЧС.

Напомним, группа туристов из трёх человек 3 июля совершала восхождение на пик Сайрамский, который находится на высоте 4236 метров над уровнем моря, на территории Сайрам-Угамского национального природного парка. Во время спуска с вершины у 56-летнего мужчины оборвалась верёвка, турист скатился по льду и упал вниз по склону. 5 июля спасатели не смогли приступить к поискам из-за погоды. 6 июля на поиски отправились восемь спасателей ДЧС и 4 альпиниста из Федерации альпинизма.