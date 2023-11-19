Поиски семилетней Миланы прокомментировал Василий Скляр
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Вторые сутки ищут пропавшую семилетнюю девочку павлодарские полицейские, спасатели и добровольцы. Ребёнок по-прежнему не найден, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.
Как сообщил глава ведомств Василий Скляр, ориентировку о розыске Миланы Давыдовой направили во все территориальные подразделения и близлежащие области.
"К поискам девочки направлена и подключена следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников департамента полиции, во главе с моим заместителем. На месте организован штаб поисково-спасательных работ. Поиски проводятся в радиусе 20 километров от села Бескауга, проверяются все жилые дома и постройки, трассы по всем направлениям. Задействовано порядка 500 человек из числа полиции, местных исполнительных органов, прокуратуры, ЧС, образования, волонтёров и неравнодушных граждан, 100 единиц техники, в том числе вертолёт, на котором произведён облёт, — рассказал Василий Скляр.
Напомним, заявление о пропаже девочки поступило в полицию города Экибастуза 17 ноября в 21:15. По словам матери, малышка пропала несколькими часами ранее и после безуспешных самостоятельных поисков, женщина решила обратиться за помощью к полицейским.
По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтёры движения Vita и неравнодушные граждане. Поисковые мероприятия полицейские проводят не только на территории села Бескауга Кояндинского сельского округа, но и по всей области.
Отец девочки ранее высказал предположение, что дочь могли похитить.
Фото: ДП Павлодарской области
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