Похоже на пистолет: жителей Петропавловска напугал вооружённый мужчина

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

У 23-летнего жителя Петропавловска полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По информации правоохранителей, 17 февраля на оперативный канал "102" поступило сообщение о том, что по улице Назарбаева возле рынка "Северный" ходит подозрительный мужчина с оружием в руках.

"Данный факт зарегистрирован в книге учета информации УП Петропавловска. В итоге задержаны двое мужчин, у одного из которых, 23-летнего жителя областного центра, изъят предмет, похожий на пневматический пистолет", — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. Предмет направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.