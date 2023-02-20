open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 18:18
155
Сегодня, 18:18
155
Фото: pixabay.com

Погода ухудшится в Алматинской области

Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

21 февраля на юге региона и в горных районах ожидается туман.

ДЧС призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Костанайской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#погода #Казгидромет #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:18
155
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх