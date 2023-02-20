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inshatura.ru Сегодня, 16:53
184
Сегодня, 16:53
184
Фото: inshatura.ru

Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", 20 февраля на большей части Костанайской области ожидается снег, низовая метель, туман, гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

"21 февраля ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, днём осадки (преимущественно снег), на севере области сильный снег. На севере, востоке, западе области низовая метель, туман. Днем на юге области гололёд. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Костана 21 февраля ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с", - сообщили в ДЧС Костанайской области.
 

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#штормовое предупреждение #Костанайская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:53
184
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