Паводки в Казахстане: Из госматрезерва разбронировали более 80 тонн продовольствия

Из госматрезерва разбронировано более 80 тонн продовольственных товаров и 158 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в Республиканском информационном штабе, передаёт BaigeNews.kz.

"Из государственного материального резерва дополнительно разбронировано 81 тонна продовольственных товаров и 158 тонн нефтепродуктов в Атыраускую область, постельные принадлежности на 10 тысяч человек в Западно-Казахстанскую область. В целом в пострадавшие регионы доставлено 3 290 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами", - сказал спикер.

Из-за обильного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль, Ишим, Жабай в селе Гастелло Жаркаинского района, селе Ишимское Жаксынского района, селе Каменка Сандыктауского района Акмолинской области, в сёлах Соколовка, Большая малышка, Кустовое, Вагулина, Красноярка, Пресновка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области произошло подтопление 50 частных жилых домов. Заблаговременно эвакуировано свыше 600 человек, которые размещены в эвакопункте и у родственников.

"Из-за угрозы подтопления проводится эвакуация в селе Куйлыс Иргизского района Актюбинской области", - добавил представитель МЧС.

Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 113 867 человек, из них 39 943 ребёнка. В эвакопунктах находятся 6 704 человек, из них 3 052 ребёнка. Отведена вода из 3 570 жилых домов и 2 225 дворовых территорий. К этому часу вернулись в свои дома 15 125 человек. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных.

Остаются подтопленными 5 732 частных жилых дома, 1 579 дворовых территорий и 2 035 дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.