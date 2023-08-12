Подросток спас тонущего ребенка на канале в Темиртау

Незамедлительно к месту происшествия выехали спасатели и оперативная группа УЧС. Но до прибытия спасателей к месту возможной трагедии, тонущего ребенка спас проходивший мимо восьмиклассник.

1 августа в 16.50 часов на пульт спасателей поступило сообщение о том, что в техническом канале АО "АрселорМиттал Темиртау" тонет ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.

Арман Максимов учится в 8 "б" классе школы-лицея №9. 1 августа он вместе с друзьями направлялся на песчаную косу, чтобы устроить пикник.

"Мы редко ходим на озеро, не очень хорошо плаваем. На косу идти дальше, чем на пляж, но на пляже много людей, на косе меньше, поэтому мы пошли искать место для пикника там. Мы шли вдоль канала, я услышал странные звуки, ко мне подбежали два незнакомых мальчика и спросили: "Стой, стой! Плавать умеешь? Там человек тонет", - вспоминает Арман.

Увидев в воде тонущего ребенка, Арман не мешкал и сразу прыгнул в воду с трубы, проходящей поперек канала.

"Я прыгнул прямо в тапочках. Вытолкнул его ногами на берег. И я сам еле выбрался. На спину лёг и ногами-руками махал.Страшно не было, я не думал в тот момент", - вспоминает Арман.

У берега тонущего ребенка подхватили друзья Армана. На вид ему было около 12-13 лет, отдыхал он на берегу в одиночестве. Вещи лежали под кустом, сам же ребенок, предположительно, решил охладиться в воде. Откашлявшись и придя в себя, спасенный схватил свои вещи и скрылся в неизвестном направлении, его личность установить не удалось.

Арман признается – сам научился плавать всего два года назад, причем учился самостоятельно.

"Кончено, я им горжусь. Но больше страх ощущаю за своего сына. Когда я об этом услышала, я заплакала. Вдруг он утонул бы вместе с ним?" – признается Амангуль, мама юного спасателя.

Спасателей вызвала к месту происшествия одна из очевидцев. Но когда к месту прибыли спасатели, на месте уже никого не было – все разбежались. Технический канал АМТ является одним из запрещенных для купания мест. При нырянии можно напороться на арматуру или другие опасные предметы, не говоря уже об опасностях течения и скользких покатых стен.

ДЧС Карагандинской области выражает благодарность юноше за смелость, грамотные действия и проявленный героизм при спасении утопающего.

За смелость, грамотные действия и проявленный героизм при спасении утопающего представление для поощрения Армана Максимова ведомственной наградой направлено в Министерство по ЧС.