Подростков отправили в колонию за избиение сверстника в Павлодаре

Двух подростков осудили на шесть лет в Павлодаре за избиение товарища, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних.

"Судом установлено, что 24 июля 2023 года с 18:00 до 21:00 несовершеннолетние Д.М. и М.А. на территории стадиона "Торайгыров Университета" на почве личных неприязненных отношений умышленно нанесли несовершеннолетнему В.Н. удары руками и ногами по голове и различным частям тела, причинив тяжкий вред здоровью", - сказано в сообщении на сайте суда.

Парни вину признали частично, не согласившись с причинением тяжких телесных повреждений. Просили не лишать их свободы.

"Приговором суда Д.М. и М.А. назначено каждому по шесть лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. С законных представителей подсудимых в счёт компенсации морального вреда взыскано 3 000 000 тенге"", - уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.