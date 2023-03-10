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Подробности жуткого ДТП в Павлодаре: перелом костей лица получили две женщины
Две жительницы Павлодара, одна из которых ждёт ребёнка, борются за жизнь после страшного ДТП. В пассажирский автобус врезался КамАЗ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
ДТП произошло 3 марта на улице Малайсары Батыра, видео жуткого момента появилось сегодня.
Пострадали три пассажирки, одна лечится амбулаторно, других – 55 и 33 лет доставили в отделение реанимации. Они получили травмы головы, переломы костей лица. Молодая женщина находится на четвёртом месяце беременности. Сегодня утром ей провели операцию по реконструкции лицевого скелета.
В тот злополучный день 33-летняя беременная Гульзат возвращалась домой после планового осмотра у онколога, несколько лет назад она победила рак щитовидной железы. Спустя годы химиотерапии, врачи разрешили женщине забеременеть во второй раз. Она вдова, воспитывает шестилетнего сына, собиралась снова выйти замуж. Казалось, что жизнь налаживается, но случилась эта авария.
Для решения о лечении Гульзат консилиум врачей собирали три раза, рассказал отец девушки. Родители ещё ни разу не говорили с ней по телефону - доктора опасаются, что пациентка увидит своё отражение в смартфоне. Шестилетний сын Гульзат в первые дни тоже ушёл в себя, перестал разговаривать, переживают родственники. Когда ему объяснили, что мама в больнице, малыш вместе со всеми начал молиться о её здоровье.
"Со стороны автопарка, или КамАЗа, никто, неделя прошла, никто не позвонил. Они же должны прийти. Какую, может быть, помощь. Просто прийти по-человечески узнать. Реабилитация и операция пластическая очень дорогие. Мы, конечно, подадим в суд, конечно, подадим в суд. Пусть они вот это оплачивают всё", - сказал отец пострадавшей Кабдеш Садыков.
Вторая пострадавшая в ДТП 55-летняя женщина находится в отделение нейрохирургии. Её состояние оценивают как средней тяжести.
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