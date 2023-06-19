Подробности об освобождении заложников из здания Kaspi Bank в Астане рассказал глава МВД

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава МВД Марат Ахметжанов рассказал подробности освобождения заложников из здания филиала Kaspi Bank в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, он предлагал обменять его на заложниц. Ахметжанов отметил, что на месте были его заместители и другие переговорщики. Но лично он также принимал участие в спецоперации.

"Я пошел сам, предлагал взять меня в заложники вместо девушки. Но он не согласился. Я снял всё, в бронежилете он мне не дал зайти. Следствие покажет правильность действий. Я ему сказал, что есть примечание статьи 261 о том, если человек, взявший заложников, добровольно их отпустит, есть возможность избежать уголовной ответственности. Это объяснил, и он немного успокоился. Идёт следствие, я тоже там участник, тоже буду, возможно, давать какие-то показания", - сказал министр.

Напомним, 18 июня в здании Kaspi Bank по улице Достык в Астане заперся вооружённый мужчина, в помещении также находились сотрудницы банка.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Kaspi.

В МВД уточнили, что заложников семеро, переговорами занимались профессионалы. Операцией лично руководил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.