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Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда

Сегодня, 19:55
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Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55
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Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее сообщалось о том, что сенаторы на пленарном заседании одобрили Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы". Согласно нему 1,6 триллиона тенге пойдёт на финансирование значимых инфраструктурных проектов.

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