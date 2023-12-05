Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
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Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Текст Закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось о том, что сенаторы на пленарном заседании одобрили Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы". Согласно нему 1,6 триллиона тенге пойдёт на финансирование значимых инфраструктурных проектов.
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