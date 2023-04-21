Подозреваемый в умышленном убийстве иностранец скрывался в Казахстане

Фото: polisia.kz

Подозреваемого в убийстве иностранца задержали в Атырау. Мужчина 20 лет находился в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"20 апреля сотрудники Управления по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали 48-летнего гражданина Узбекистана. В ходе проверки установлено, что он объявлен в международный розыск по уголовному делу на основании части 2 статьи 97 и части 2 статьи 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, то есть умышленное убийство и хранение незаконного оружия", - сообщили в полиции.

В ходе обыска временного места жительства иностранца изъяты запрещённые религиозные книги и диски.

По данному факту подозреваемый задержан и арестован в соответствии со статьёй 128 УПК РК.