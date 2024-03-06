Подозреваемых в пропаганде идей терроризма задержал КНБ
Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51Сегодня, 12:51
78Фото: gov.kz
КНБ задержал двоих подозреваемых в пропаганде идей терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Они подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.
"По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного Кодекса", - говорится в сообщении.
Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.
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