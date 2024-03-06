Подозреваемых в пропаганде идей терроризма задержал КНБ

КНБ задержал двоих подозреваемых в пропаганде идей терроризма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Они подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

"По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию. Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного Кодекса", - говорится в сообщении.

Иная информация, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.