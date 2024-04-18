Подозреваемого в экономической контрабанде депортировали из Турции в Казахстан

По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске по “красному бюллетеню” - с целью ареста и экстрадиции. Его разыскивали за экономическую контрабанду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 миллионов тенге. В 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли драгоценный металл — золото с территории Республики Казахстан в Турецкую Республику", - сообщили в полиции.

Мужчина задержан по инициативе департамента полиции на транспорте.

Фигурант депортирован и помещён под стражу в Алматы.





