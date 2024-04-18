Подозреваемого в экономической контрабанде депортировали из Турции в Казахстан
Сегодня, 21:13
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Сегодня, 21:13Сегодня, 21:13
151Фото: polisia.kz
По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске по “красному бюллетеню” - с целью ареста и экстрадиции. Его разыскивали за экономическую контрабанду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 миллионов тенге. В 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли драгоценный металл — золото с территории Республики Казахстан в Турецкую Республику", - сообщили в полиции.
Мужчина задержан по инициативе департамента полиции на транспорте.
Фигурант депортирован и помещён под стражу в Алматы.
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