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Подозреваемого в экономической контрабанде депортировали из Турции в Казахстан

Сегодня, 21:13
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:13
Сегодня, 21:13
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Фото: polisia.kz

По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске по “красному бюллетеню” - с целью ареста и экстрадиции. Его разыскивали за экономическую контрабанду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 миллионов тенге. В 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли драгоценный металл — золото с территории Республики Казахстан в Турецкую Республику", - сообщили в полиции.

Мужчина задержан по инициативе департамента полиции на транспорте.

Фигурант депортирован и помещён под стражу в Алматы.


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