Почтовую марку продали на аукционе за 2 млн долларов

На аукционе в Нью-Йорке был установлен новый рекорд: почтовая марка "Перевернутая Дженни" ушла с молотка за два миллиона долларов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.

Однако это не рекорд для мировой филателии вообще — самая дорогая марка, British Guiana, была продана девять лет назад за 9,5 млн долларов — но это рекорд для марки, выпущенной в США.

Знаменитая "Перевернутая Дженни" была выпущена в 1918 году, и номинальная ее стоимость составляла 24 цента. Уникальность этой марки состоит в том, что на ней почтовый самолет Curtiss JN-4, который прозвали "Дженни", по ошибке напечатан вверх ногами.

Работники почты, естественно, быстро заметили ошибку, но лист размером в 100 экземпляров все же успел уйти в оборот — и вот за оставшиеся из этих ста экземпляров коллекционеры-филателисты и готовы выложить гигантские деньги.

Два миллиона долларов за марку на аукционе Robert A Siegel Auction Galleries заплатил известный коллекционер, 76-летний Чарльз Хэк.

Хэк уже был владельцем двух "Перевернутых Дженни". Первую он купил в самом начале века примерно за 300 тысяч долларов. Вторую — в 2007 году почти за миллион.