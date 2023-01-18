Почти втрое сократилось производство соков в Казахстане за 10 лет

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В Казахстане производство фруктовых соков за последние 10 лет сократилось в 2,6 раза, овощных — на 80 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Согласно данным аналитиков, объём производства фруктовых и овощных соков в стране за январь–ноябрь 2022 года составил 65,4 миллиона литров — на 7,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Среди регионов, по которым Бюро нацстатистики предоставляет информацию, самый большой объём выпуска пришёлся на Алматинскую область (27,9 миллиона литров), Алматы (4,7 миллиона литров) и Туркестанская область (1,3 миллиона литров).

Из общего объёма произведённых за январь–ноябрь 2022 года соков 94,3 процента составили фруктовые: 61,7 миллиона литров — на 7,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. На овощные соки пришлось лишь 3,7 миллиона литров — на 2,7 процента меньше, чем годом ранее.

Среди фруктовых соков значительный объём производства пришёлся на апельсиновый: 26,9 миллиона литров за январь–ноябрь 2022 года — на 3,5 процента больше по сравнению с январём–ноябрём 2021-го. Следом идут яблочный и ананасовый соки: 14,7 миллиона и 1,8 миллиона литров соответственно. При этом производство яблочного сока выросло за год на 20,4 процента, а выпуск ананасового сократился на 17 процентов. Значительный объём пришёлся также на смесь фруктовых соков: 14,3 миллиона литров, рост за год — на четыре процента.

Среди овощных соков практически весь объём выпуска пришёлся на томатный: 3,7 миллиона литров — на 1,7 процента меньше, чем было произведено за январь–ноябрь 2021 года.

По итогам декабря 2022 года цены на фруктовые и овощные соки выросли на 1,7 процента за месяц. Самый заметный месячный рост цен в 2022 году наблюдался в марте и апреле, когда соки подорожали на 3,6 и 3,5 процента соответственно.

Для сравнения: по итогам декабря 2021 года цены на овощные и фруктовые соки выросли на 0,9 процента за месяц.

За год, то есть по сравнению с декабрём 2021 года, цены на фруктовые и овощные соки выросли на рекордные 28,1 процента при том, что годом ранее показатель роста составлял 8,9 процента.

Самое заметное годовое удорожание среди регионов РК по итогам декабря 2022 года наблюдалось в Кызылординской (на 45 процентов), Жетысуской (на 41 процент) и Акмолинской (на 37,6 процента) областях. Меньше всего — впрочем, всё-таки весьма ощутимо — выросли цены в Павлодарской (на 10 процентов), Северо-Казахстанской (на 19 процентов) и Жамбылской (на 20,2 процента) областях.

В годовой динамике заметнее всего подорожали овощные соки: сразу на 31,1 процента в среднем по РК. В региональном разрезе самое заметное удорожание овощных соков пришлось на Западно-Казахстанскую (на 53,3 процента), Атыраускую (на 42,8 процента), Туркестанскую (на 42,6 процента) и Кызылординскую (на 40,5 процента) области, а также на Астану (на 39 процентов).

Фруктовые соки подорожали на 27,9 процента за год в среднем по РК, а в региональном разрезе самый высокий рост цен был зафиксирован в Кызылординской (на 45,3 процента), Жетысуской (на 41,3 процента), Акмолинской (на 38,2 процента), Абайской (на 33,5 процента) и Атырауской (на 32,3 процента) областях.