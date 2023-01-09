Почти триллион тенге отправили казахстанцы за рубеж в 2022 году

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За неполный 2022 год физлица перевели из Казахстана почти триллион тенге. Более половины средств отправили в Узбекистан и Турцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

За январь-ноябрь 2022 года из РК через международные системы денежных переводов (СДП) за рубеж отправили 962,7 миллиарда тенге - на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Количество транзакций сократилось на 2,6%, до 2,3 миллиона за 11 месяцев, что увеличило средний чек одного перевода за рубеж с 391,5 тысяч до 419,9 тысяч тенге.

Более половины объёма переводов из РК за рубеж через СДП за январь-ноябрь 2022 года пришлось лишь на Узбекистан и Турцию: 276 миллиарда и 250,5 миллиарда тенге соответственно. При этом объём переводов в Узбекистан по сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,9%, а в Турцию - наоборот, увеличился сразу на 32,4%.

Значительные объёмы переводов также пришлись на Россию (175,6 миллиарда тенге) и Кыргызстан (71,6 миллиарда тенге).

Серьезный рост объёмов наблюдался для переводов в Грузию: в 2,5 раза, до 64,8 миллиарда тенге. Стоит упомянуть, что Турция и Грузия являются популярными направлениями для россиян, которые бежали от мобилизации.

Среди систем денежных переводов 76,7% от всего объёма отправленных из РК за январь-ноябрь 2022 года за рубеж средств пришлось лишь на российскую "Золотую Корону": 738,5 миллиарда тенге. Следом идут системы Contact (128,9 миллиарда тенге) и Western Union (59,9 миллиарда тенге).