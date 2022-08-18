Почти полмиллиарда субсидий для установки солнечных батарей в Костанайской области были растрачены — АФМ

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Департамент Агентства финансового мониторинга по Костанайской области установил факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 миллиона тенге в рамках государственной инвестиционной программы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на региональное подразделение АФМ.

Надзорники рассказали, что средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидий для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии.

Суд признал троих подсудимых виновными.

В итоге одному фигуранту суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, двум остальным — по шесть лет. Отбывать сроки они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор вступил в законную силу.