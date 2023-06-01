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  • Почти на 2 млрд тенге завысили стоимость модернизации в энергоузле Астаны
t.me/afm_rk Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54
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Фото: t.me/afm_rk

Почти на 2 млрд тенге завысили стоимость модернизации в энергоузле Астаны

Завышение сметной стоимости проекта "Модернизация противоаварийной автоматики в энергоузле Астана" выявили сотрудники столичного департамента АФМ, передаёт BaigeNews.kz

Проект поступил от АО "Астана-РЭК" в адрес "Госэкспертизы" для получения положительного заключения.

"Анализ показал, что проектировщиком при составлении ПСД применены ценовые предложения аффилированных компаний с завышенной стоимостью. Департаментом в адрес РГП "Госэкспертиза" направлены альтернативные ценовые предложения на оборудование с наименьшей стоимостью от потенциальных поставщиков, производителей Казахстана. В результате достигнуто снижение стоимости проекта с 5,9 до 4 миллиардов тенге", - сообщили в АФМ.

В департаменте отметили, что необоснованное завышение стоимости работ и услуг энергопроизводящих либо транспортирующих компаний негативно отражаются на тарифах электроэнергии для конечных потребителей.

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Сегодня, 15:54
181
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