Почти 40 часов в неделю уделяют казахстанцы своей работе - статистика

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В министерстве труда и социальной защиты посчитали, сколько времени тратят казахстанцы на свою работу, передает BaigeNews.kz. Согласно исследованию, фактически отработанные часы в среднем на одного занятого в IV квартале 2022 года составили 39 часов в неделю, среди наемных работников – 41 час, самостоятельно занятых – 34 часа.

"Численность не полностью занятых (работали меньше часов из-за снижения объемов работ, по инициативе работодателя, гибкий график работы и другие причины) по сравнению с предыдущим кварталом сократилась на 9,9% и составила 268,9 тысяч человек. В IV квартале 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9 миллионов человек, из них являлись наемными работниками 6,9 миллиона человек (76,7% от общего числа занятых), самостоятельно занятыми – 2,1 млн человек (23,3% от общего числа занятых)", - сообщили в Минтруда.

По информации ведомства, численность безработных составила 456,1 тысячи человек. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила) по сравнению с III кварталом сократилась на 19,3% и составила 39,5 тысяч человек.