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  • Почти 40 часов в неделю уделяют казахстанцы своей работе - статистика
strategy2050.kz Сегодня, 14:37
196
Сегодня, 14:37
196
Фото: strategy2050.kz

Почти 40 часов в неделю уделяют казахстанцы своей работе - статистика

В министерстве труда и социальной защиты посчитали, сколько времени тратят казахстанцы на свою работу, передает BaigeNews.kz. Согласно исследованию, фактически отработанные часы в среднем на одного занятого в IV квартале 2022 года составили 39 часов в неделю, среди наемных работников – 41 час, самостоятельно занятых – 34 часа. 

"Численность не полностью занятых (работали меньше часов из-за снижения объемов работ, по инициативе работодателя, гибкий график работы и другие причины) по сравнению с предыдущим кварталом сократилась на 9,9% и составила 268,9 тысяч человек. В IV квартале 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9 миллионов человек, из них являлись наемными работниками 6,9 миллиона человек (76,7% от общего числа занятых), самостоятельно занятыми – 2,1 млн человек (23,3% от общего числа занятых)", - сообщили в Минтруда. 

По информации ведомства, численность безработных составила 456,1 тысячи человек. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила) по сравнению с III кварталом сократилась на 19,3% и составила 39,5 тысяч человек.

"Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет по сравнению с III кварталом сократилсяь на 0,1 п.п. и составил 3,8%. Доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, сократилась на 0,4 п.п. и составила - 6,3%. Официально на конец января 2023 г. в органах занятости министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 212,1 тысяч безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 2,3% от рабочей силы", - говорится в сообщении.

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#работа #Минтруда #безработица
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:37
196
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