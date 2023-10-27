Почти 2,5 миллиарда тенге переплатили казахстанские предприниматели за экосбор
Вчера, 10:01
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Вчера, 10:01Вчера, 10:01
385Фото: baigenews.kz
Более двух тысяч предпринимателей смогут вернуть в общей сумме 2,4 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру РК.
Сообщается, что 2 203 предпринимателей зазря перечислили в бюджет более 2,4 миллиарда тенге.
С 2022 года условия оплаты за негативное воздействие на окружающую среду были изменены, и некоторые предприниматели освобождены от уплаты экологического сбора. Однако налоговые органы не провели должную разъяснительную работу, и потому бизнесмены продолжали производить платежи.
В дело вмешалась транспортная прокуратура. Благодаря ей начата работа по возврату денежных средств предпринимателям. 500 бизнесменов уже вернули себе около 30 миллионов тенге.
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