Почти 200 тысячам японцев рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

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Как минимум 196,7 тысячи жителей префектуры Симанэ на западе Японии получили уведомление от властей об экстренной эвакуации из-за ливней, бушующих в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NHK.

Людей, прибывющих из опасных районов начали размещать в эвакуационных центрах. Также жителей предупредили об угрозе схода оползней и выхода рек из берегов.

По прогнозам метеорологов, сильные ливни на территории префектуры могут идти до конца этой недели.