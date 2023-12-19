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Почти 19 трлн тенге вложили казахстанцы в банки второго уровня в 2023 году

Сегодня, 11:12
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BaigeNews.kz Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: BaigeNews.kz

С начала 2023 года вклады физлиц в БВУ РК увеличились на 1,8 трлн тенге или на 10,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Как отмечают аналитики, к концу октября 2023 года объём вкладов физлиц в БВУ РК достиг 18,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,8 трлн тенге, или на 10,8%.

Лидером по увеличению объёма вкладов физических лиц среди всех БВУ страны стал Kaspi Bank. На втором месте по росту вкладов расположился Евразийский Банк, замыкает топ-3 БВУ РК Bereke Bank.

"Динамика объёма вкладов физлиц из года в год остаётся положительной, что говорит о востребованности депозитов и увеличении доверия к банкам со стороны населения. За год объём вкладов вырос сразу на 24%", - говорится в сообщении.

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