Почти 19 трлн тенге вложили казахстанцы в банки второго уровня в 2023 году

С начала 2023 года вклады физлиц в БВУ РК увеличились на 1,8 трлн тенге или на 10,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Как отмечают аналитики, к концу октября 2023 года объём вкладов физлиц в БВУ РК достиг 18,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,8 трлн тенге, или на 10,8%.

Лидером по увеличению объёма вкладов физических лиц среди всех БВУ страны стал Kaspi Bank. На втором месте по росту вкладов расположился Евразийский Банк, замыкает топ-3 БВУ РК Bereke Bank.