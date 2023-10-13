Почти 16 тыс тонн медикаментов завезли в Казахстан за семь месяцев

Основными поставщиками медикаментов в Казахстан являются Китай и Россия. В тройку ключевых поставщиков лекарств в страну также вошли Беларусь и Украина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

По данным аналитиков издания, импорт лекарств и медоборудования в республику вырос на 9% в натуральном выражении.

В частности, за семь месяцев текущего года в страну завезли 15,8 тыс. тонн медикаментов на сумму 791,8 млн долл. США.

При этом, из стран СНГ завезли 4,8 тыс. тонн медикаментов на сумму 72,1 млн долл. США. Здесь основной объём импорта в РК обеспечила Россия: 3,5 тыс. тонн — на 5,7% меньше, чем годом ранее.

В тройку ключевых поставщиков лекарств в страну также вошли Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завёз 11,1 тыс. тонн медикаментов на сумму 719,7 млн долл. США. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай: 2,3 тыс. тонн медикаментов — на 15,5% больше, чем в январе–июле прошлого года. В тройке лидеров также оказались Германия и Индия.