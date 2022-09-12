Лента новостей
- Лучших педагогов Казахстана выберут на конкурсе 16:27 15
- Около 1500 пациентов с онкологией кроветворной и лимфатической ткани регистрируют ежегодно в РК 16:25 39
- Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец 15:57 101
- Гражданку России задержали за обман казахстанцев в соцсетях 15:42 154
- Пять человек погибли после столкновения лодки с китом в Новой Зеландии 15:34 160
- Как фотограф из Украины изучает казахский язык 15:34 208
- Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам 14:53 207
- Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр 14:36 318
- Подать заявление на компенсацию по депозиту в Отбасы банке можно с первого октября 14:25 277
- Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику 13:22 320
- Лидеры Казахстана и КНР встретятся в Нур-Султане 13:10 316
- Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз 13:01 355
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12:43 473
- Самые популярные госуслуги теперь можно получать через SMS 12:41 304
- Торговый дом "заминировали" в Алматы 12:38 248
- "Высокая смертность от заболеваний в Алматы требует модернизации здравоохранения" - акимат 12:23 308
- Казахстанские фильмы получили призы на Казанском международном фестивале мусульманского кино 12:15 344
- В школах Алматы не хватает 19,6 тысячи ученических мест 12:08 411
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 11:58 1750
- Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с "Канело" 11:40 516
- Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени 11:23 346
- В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду 11:08 491
- Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу кинофестиваля "Меридианы Тихого" 10:55 488
- Доходы населения Алматы растут медленно - акимат 10:45 594
- Жениться казахстанцы не торопятся, особенно сельчане — статистика 10:24 507
- Казахстанские теннисистки узнали своё место в рейтинге WTA после US Open 09:40 657
- Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице 09:12 692
- На западе Казахстана мелеет озеро Караколь 09:01 432
- Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II 08:40 615
- Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 08:25 343
- Дефицит автобусов: сельчанам трудно добираться до Актау 07:41 318
- В Атырау незаконно открылась частная школа салафитского направления 06:15 1407
- Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана 05:17 392
- Apple перестала продавать прошлогодние смартфоны 04:33 469
- В России раскритиковали Геннадия Головкина 03:08 14141
- Казахстанский рэпер посетил школу-интернат для детей-сирот в Бишкеке 02:21 559
- Карагандинца отправили подметать улицы за подделку больничного листа 01:06 750
- В Мангистаусской области мелеет озеро Караколь 00:19 390
- В Нью-Йорке почтили память жертв теракта 11 сентября 11.09.2022 392
- Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО 11.09.2022 509
- Лучшую келинку выбрали в Павлодарской области 11.09.2022 746
- Токаев направил поздравительную телеграмму королю Великобритании 11.09.2022 480
- Потерявшуюся девочку вернули отцу в Нур-Султане 11.09.2022 923
- Багдат Мусин без предупреждения заехал в старый ЦОН в Караганде 11.09.2022 1082
- Плантацию марихуаны обнаружили полицейские с вертолёта в Туркестанской области 11.09.2022 772
- Зарплата в 300 тысяч тенге: какие вакансии предлагают безработным в Нур-Султане 11.09.2022 1644
- Трогательное письмо бабушке опубликовал принц Уильям 11.09.2022 1351
- Новые кареты скорой помощи получили столичные медики 11.09.2022 424
- Погибших в пожаре животных и птиц посчитали в Костанайской области 11.09.2022 526
- Вы нужны людям: глава облздрава обратился медикам скорой помощи Актау 11.09.2022 676
- Въехала в здание и засветилась в соцсетях: карагандинку арестовали и лишили прав 11.09.2022 776
- Фильм "18 килогерц" выиграл кинопремию "Выбор критиков" 11.09.2022 623
- Работники скорой помощи не вышли на работу в Актау 11.09.2022 598
- Стоматолог высказался против сна на боку 11.09.2022 652
- Во имя мира: молодежный фестиваль "We are the world" прошёл в столице 11.09.2022 503
- Фильм "Паралимпиец" покажут на XIV Ташкентском международном кинофестивале 11.09.2022 508
- В Алматы отпраздновали День Независимости Узбекистана 11.09.2022 536
- Наука – это весело. В Нур-Султане прошёл фестиваль PRO.NRG FEST 11.09.2022 613
- Казахстанки завоевали 11 медалей на женском турнире по боксу в Польше 11.09.2022 761
- Подарок ко Дню семьи: десантнику-срочнику разрешили навестить новорожденную дочь 11.09.2022 1023
- Грудного ребёнка спас пожарный в Павлодаре 11.09.2022 572
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 564
- Одному из последних солдат Панфиловской дивизии исполнился 101 год 11.09.2022 2168
- Суточная заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает снижаться 11.09.2022 691
- Судью Костанайского суда арестовали на два месяца 11.09.2022 545
- В Павлодаре нашли тело утонувшего тренера 11.09.2022 886
- Казахстанцы смогут получать результаты анализов через Еgov mobile 11.09.2022 611
- Церемонию бракосочетания для молодожёнов провели на монументе "Байтерек" 11.09.2022 19996
- Град и дожди ожидаются на севере Казахстана 11.09.2022 538
- Казахстанский фильм "Голиаф" получил награду на Венецианском кинофестивале 11.09.2022 758
- Пожар тушат в горной местности Алматинской области 11.09.2022 812
- Питомник по разведению сайгаков предложили открыть китайские инвесторы в ЗКО 11.09.2022 710
- Объявлена дата похорон королевы Елизаветы II 10.09.2022 667
- Как наказывали поджигателей леса 100 лет назад, напомнила павлодарка 10.09.2022 4298
- Open air в поддержку реформ президента собрал 25 тысяч зрителей 10.09.2022 2492
- Двухметровую скульптуру Ахмета Байтурсынова создал заключённый "Чёрного беркута" 10.09.2022 777
- Казахстанский фигурист завоевал бронзу на юниорском Гран-при в Латвии 10.09.2022 1807
- Пенсия за сто тысяч: в Туркестанской области задержали мошенника 10.09.2022 918
- Масштабный Оpen Аir открылся в Нур-Султане 10.09.2022 643
- "До приезда скорой человек может задохнуться выбитыми зубами". Что нужно знать о первой медпомощи 10.09.2022 828
Сегодня, 15:57
123
Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец
В Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 96 миллионов тенге сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Региональный департамент АФМ по Костанайской области сообщил, что гражданин путем обмана и злоупотребления доверием совершил неоднократное хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, в том числе на приобретение семян картофеля.
В результате его преступных действий общий ущерб государству составил порядка 96 миллионов тенге.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Видео: АФМ
-
Hype news
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12:43 473
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 11:58 1750
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 564
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1155
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1207
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21554
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178395
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7475
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10827
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2623
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2944
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11671
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2153
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8188
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2257
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4930
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 26986
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9240
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2846
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6770
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3107
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 19989
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4894
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5738
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 4090
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9608
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4965
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3805
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3863
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7591
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 4004
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3659
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6110
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3905
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11736
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3645
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3781
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3634
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6159
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3894
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4360
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 5018
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5234
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4973
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4680
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6490
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5718
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6171
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6437
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8737
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12299
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 8043
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8886
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7511
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10955
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6903
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8158
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10361
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8862
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8744
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7403
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9263
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7604
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17512
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10423
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9772
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 10089
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10513
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9739
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9870
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10204
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11039
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9968
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10754
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14691
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 10013
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11629
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8917
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8671
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 10079
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7841
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6901
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6960
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7231
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6681
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10771
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7471
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9400
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10310
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10235
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7896
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 8044
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23236
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9061
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11039
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8169
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9567
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10188
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11234
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9619
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11607
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11066
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12122
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12321
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28655
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12691
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13523
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13396
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13522
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14186
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 22080
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13637
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20866
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31346
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15348
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19407
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19703
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21851
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17829
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19133
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17233
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17287
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17138
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32692
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18994
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17655
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21862
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21668
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21914
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 21016
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21239
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23415
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24036
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22615
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22211
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22937
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23176
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21824
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23926
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22544
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23156
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24402
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25674
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24963
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24305
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 27076
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23922
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26751
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24443
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55257
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26006
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25109
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26092
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24698
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24844
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25018
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24742
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26331
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25278
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 27003