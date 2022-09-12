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  • Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец
pixabay.com Сегодня, 15:57
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Фото: pixabay.com

Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец

В Костанайской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму 96 миллионов тенге сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

 

Региональный департамент АФМ по Костанайской области сообщил, что гражданин путем обмана и злоупотребления доверием совершил неоднократное хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, в том числе на приобретение семян картофеля.

В результате его преступных действий общий ущерб государству составил порядка 96 миллионов тенге.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Видео: АФМ
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#АФМ #костанай #хищения #сельское хозяйство
Сегодня, 15:57
123
Журналист

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