Почему вопрос о смене казахстанского герба сняли с повестки объяснили в Минкультуры

В Министерстве культуры и информации сообщили, что в связи с паводками в стране были приостановлены мероприятия по смене государственного герба Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ответе на официальный запрос редакции BaigeNews.kz в ведомстве пояснили, что решения по проектам Конституции, конституционным законам и иным наиболее важным вопросам государственной жизни Республики Казахстан принимаются путём общенационального референдума.

Также, согласно статье 54 Конституции РК, любые изменения и дополнения в отношении государственных символов Республики Казахстана рассматриваются в Парламенте РК и проводятся в порядке общенационального референдума.

При этом Глава государства на очередном заседании Национального курултая отметил, что решение о смене Государственного герба может быть принято в случае общего согласия.

"В связи с этим, Министерством культуры и информации проведён анализ по вопросам внесения изменений государственных символов в зарубежных странах в рамках аналогичных инициатив. Однако, в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций природного характера в ряде регионов нашей страны, данные мероприятия были приостановлены", - пояснили в Минкультуры.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, предложил рассмотреть вопрос обновления герба страны. Глава государства призвал обратить внимание на резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодёжи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нём присутствует эклектика и признаки советской эпохи.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сообщил, что работой по обновлению герба займётся специальная комиссия, которая организует дискуссии с обществом. По словам спикера, наш герб должен стать главным символом, передающим многовековую историю, достижения нашего государства, самобытность и особую духовность нашего народа.