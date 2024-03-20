Мажилис проведёт парламентские слушания по поручениям Токаева на Национальном курултае
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Мажилис проведет парламентские слушания по поручениям президента Касым-Жомарта Токаева, которые были озвучены на Национальном курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
"Считаю, что необходимо провести Парламентские слушания по вопросам, озвученным на Национальном курултае. Нам нужно вместе определить наши цели и задачи по реализации конкретных предложений, выдвинутых на данной встрече", - сказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.
Кошанов рассказал о проводимой работе по поручениям главы государства.
"Мы приняли в работу законопроект, направленный на борьбу с лудоманией. Он разработан по инициативе депутатов. И мы должны будем принять его до конца текущей сессии.
Это прямое поручение Президента. В последнее время наркотрафик стал острой социальной проблемой общества. Депутаты должны приложить все усилия для её решения.
Нам необходимо усилить ответственность за производство наркотиков и приравнять его к разряду самых тяжких преступлений.
Еще один важный вопрос – вандализм. Ответственность за подобные действия должна быть усилена на законодательном уровне.
Большие вызовы сегодня есть в вопросах религии. Нам необходимо пересмотреть правовую основу регулирования этой сферы руководствуясь нашими национальными традициями, обычаями и духовными ценностями, с учетом принципов светского государства.
Кроме того, предстоит провести работу по совершенствованию законодательства в сферах археологии, государственной символики и государственных наград", - сказал Кошанов.
Он подчеркнул, вопрос с гербом был вынесен президентом на открытое общественное обсуждение. Свое мнение должны сказать и специалисты в области геральдики, занимающиеся государственными символами.
"Наш герб должен стать главным символом, передающим нашу многовековую историю, достижения нашего государства, самобытность и особую духовность нашего народа. Самое главное, чтобы он стал государственным символом, объединяющим всех, отражающим устремления общества в светлое будущее.
Этой работой займется специальная комиссия, которая организует дискуссии с обществом", - сказал Кошанов.
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