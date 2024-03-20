Мажилис проведёт парламентские слушания по поручениям Токаева на Национальном курултае

Мажилис проведет парламентские слушания по поручениям президента Касым-Жомарта Токаева, которые были озвучены на Национальном курултае в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Считаю, что необходимо провести Парламентские слушания по вопросам, озвученным на Национальном курултае. Нам нужно вместе определить наши цели и задачи по реализации конкретных предложений, выдвинутых на данной встрече", - сказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Кошанов рассказал о проводимой работе по поручениям главы государства.

"Мы приняли в работу законопроект, направленный на борьбу с лудоманией. Он разработан по инициативе депутатов. И мы должны будем принять его до конца текущей сессии.

Это прямое поручение Президента. В последнее время наркотрафик стал острой социальной проблемой общества. Депутаты должны приложить все усилия для её решения.

Нам необходимо усилить ответственность за производство наркотиков и приравнять его к разряду самых тяжких преступлений.

Еще один важный вопрос – вандализм. Ответственность за подобные действия должна быть усилена на законодательном уровне.

Большие вызовы сегодня есть в вопросах религии. Нам необходимо пересмотреть правовую основу регулирования этой сферы руководствуясь нашими национальными традициями, обычаями и духовными ценностями, с учетом принципов светского государства.

Кроме того, предстоит провести работу по совершенствованию законодательства в сферах археологии, государственной символики и государственных наград", - сказал Кошанов.