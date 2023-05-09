Почему в Костанае пахнет дымом и появился смог, рассказали в ДЧС

Фото: t.me/kostanaynews

Жители Костанайской области пожаловались на смог, охвативший регион. Спасатели объяснили причину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что смог вызван пожарами в России.

"В результате природных пожаров на территории Российской Федерации (в Курганской и Тюменской областях) на территории Костанайской области и в областном центре наблюдается смог", - говорится в сообщении.

Напомним, что пожары охватили несколько регионов России, горит минимум 60 тысяч гектаров леса. По данным СМИ, самая тяжёлая обстановка в Свердловской, Тюменской, Курганской и Омской областях.