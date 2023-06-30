Почему в Астане часто ремонтируют дороги, пояснил аким

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Частый ремонт городских дорог всегда вызывает подозрения у астанчан. На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким столицы прокомментировал этот вопрос, передаёт BaigeNews.kz.

"Почему вот этот вопрос возникает? Потому что, например, если взять проспект Мангилик Ел, мне постоянно задают вопрос (по ремонту дороги). В прошлом году ремонт дороги был на Мангилик Ел, в этом году улица Туран, которая тоже в прошлом году ремонтировалась. В прошлом году, если вы помните, ремонтировался участок по Мангилик Ел от Триумфальной арки до Дома министерств, так? В этом году ремонтируется от Триумфальной арки в сторону мечети. Это одна улица, но это разные участки. Туран — то же самое: в прошлом году ремонтировали дорогу до здания театра опера и балета "Астана опера" в сторону ТРЦ "Хан шатыр". В этом году ремонтируется от театра в сторону моста на Radisson. То есть формально это одна улица, но разные участки", — сказал он.

По словам чиновника, в этом году в Астане ремонтируется 55 километров дорог или 72 улицы в разных частях города.

"Но по качеству есть вопросы, я вижу в городе колейность по центральным улицам. Трафик большой, есть вопросы по качеству битума. По этому вопросу мы работаем с нефтеперерабатывающими заводами. Есть вопросы по качеству материалов", — добавил Касымбек.

Ранее аким сообщил, что на пустыре возле ТРЦ "Керуен" построят сквер, а объём озера Большой Талдыколь увеличат в пять раз.