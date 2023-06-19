Почему стоит посетить Туркестан с детьми

Фото: Бахытжан Шинтимирова.

Туркестан признан духовным центром Казахстана, здесь исторически происходили ключевые события нашей страны, эта тенденция продолжается по сей день. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Национальном курултае с призывом сохранить и передать культуру родной страны, духовный опыт и накопленные знания будущим поколениям. Современный Туркестан спроектирован таким образом, что не проникнуться чувством патриотизма и не испытать ощущения прикосновения к истории Великой степи просто невозможно.

Мы собрали для вас небольшой гайд, который расскажет, как спланировать выходные с детьми в Туркестане, что бы они прошли с пользой, передает BaigeNews.kz.

Начнем с того, что в городе функционирует Международный аэропорт, есть прямые рейсы из городов Казахстана. Билеты можно приобрести по доступной цене от 20 000 тенге, но, если приобрести заранее можно сэкономить в два раза. Так как Туркестан активно принимает туристов со всего мира у вас будет большой выбор отелей от "Rixos" до хостелов, исходя из вашего бюджета.

Первое, что вы можете посетить, приземлившись на Родине великих правителей и ученых - исторический комплекс "Караван Сарай", именно это место запустит волну ярких впечатлений у юных казахстанцев.

Если погода будет располагать, то сможете приобрести билет на катание на гондолах по водному каналу, которую прозвали "местной Венецией". Атмосфера в этой части максимально погружает в восточный колорит древних городков, здесь вы можете провести время за шопингом, вокруг множество фуд-кортов, ресторанов, супермаркеты, брендовые магазины.

Особое впечатление у детей оставит "Летающий театр", он сделан в форме гнезда мифической птицы Самрук с огромным золотым яйцом. Внутри проводится интерактивный экскурс, погружающий в историю древнего города, а также 8D-шоу, благодаря которому дети увидят все достопримечательности Казахстана.

"Данный комплекс построен при поддержке государства, экскурсоводы рассказывают подробно об истории жизни казахского народа в древних городах. Мы уделяем внимание рассказам о быте наших предков, о развитии Казахстана, мультимедиа и новые технологии делают этот процесс ярким и впечатляющим. Еще никто из посетителей не остался равнодушными после посещения этого комплекса. Слезы на глазах мы часто видим и у взрослых, и у детей, после такого подробного погружения чувство гордости и осознания переполняют. Наше 8D погружение — это последние технологические разработки виртуальной реальности, но мы погружаем только в экскурсии по Казахстану, потому что наша цель - патриотическое воспитание детей", - рассказала экскурсовод Асель Абдулла.

Следующей точкой погружения в историю края может стать библиотека "Фараб", которая удивляет своим форматом и дает множество ценной информации. Ее появление в туристической части города неспроста, это прототип известной Отырарской библиотеки, о которой шли легенды по всей Азии. Здесь же хранятся древние рукописи, ценные экспонаты книг. Здесь юные читатели могут взять интересующие их книги, весь процесс автоматизирован.

"Мы привезли детей в Туркестан специально для этих целей. Мы прилетели из Актобе, не пожалели ни на секунду о своем выборе. Дети не только развлекаются, но и погружаются в историю Казахстана, для меня важно, что бы они выросли настоящими патриотами", - говорит турист Рустам Айтмагамбетов.

После небольшой загрузки информацией, можно провести время с детьми в развлекательном центре, где ребенок сможет прокатиться на аттракционах, попрыгать на батутах.

Отдельное время можно посвятить уже серьезным историческим экскурсиям в мавзолее Ходжа Ахмета Ясауи. Построенный правителем Тамерланом он сохраняет связь с великими учеными, государственными деятелями по сей день. Здесь царит особая атмосфера тишины и спокойствия. Мавзолей называют "второй Меккой", здесь дети смогут познакомиться с образом жизни, бытом наших предков.

Само место организовано как заповедник-музей, здесь можно подчерпнуть много информации, и приходит понимание, что главные ценности казахского народа издревле были: знания, вера, любовь к Родине. Этноаул, подземные мечети, мавзолей Есим-хана и Рабии Султан-бегим и около ста сакральных памятников, — все это вы сможете посетить в одном месте.

Историко-краеведческие музеи посвященные Туркестану и известным личностям также разнообразят экскурсионную программу. Также можно приобрести туры в мечеть Ак-мешит, и множество мавзолеев, поселение Карнак, средневековые города. С такой разнообразной программой поездка максимально погрузит ваших детей в историю Казахстана.

Фото: Бахытжан Шинтимирова.