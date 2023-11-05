Не так давно Казахстан посетил президент Азербайджана Ильхам Гейдар оглы Алиев. И одной из целей визита было участие в саммите Организации Тюркских государств. Президент Азербайджана уже во второй раз посещает Казахстан и в третий проводит встречу с президентом Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Почему отношения между Казахстаном и Азербайджаном так важны?

Сегодня внешнеполитический курс Казахстана, ориентированный на поддержание стабильного диалога с близкими по культуре странами и развитие сбалансированных социально-экономических и культурно-гуманитарных отношений с дружественными нациями, полностью оправдывает себя.

Поскольку в августе 2023 года исполнился 31 год дипломатическим отношениям между Казахстаном и Азербайджаном. Азербайджан сегодня является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана на Южном Кавказе.

История взаимодействия Казахстана с Азербайджаном

Дипломатические отношения Казахстана с Азербайджаном были установлены еще 27 августа 1992 года.2 Сейчас же между Казахстаном и Азербайджаном действует стратегическое партнерство и союзничество. Страны состоят в таких организациях, как ООН, ОБСЕ, ТЮРКСОЙ, СНГ и многих других важнейших "государственных кооперациях". Помимо этого, на регулярной основе между двумя странами ведется работа по продвижению межпарламентского диалога.

Также в казахстанско-азербайджанских отношениях эффективно работают такие организации как: Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), Деловой совет, Экспертный совет, Торговые дома Казахстана и Азербайджана в Баку и Астане, торгово-экономические миссии, которые помогают укреплять двустороннее сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном.

Торгово-экономические отношения

За последние два года взаимная торговля между Казахстаном и Азербайджаном с каждым годом только растет, к примеру за 2022 год взаимная торговля между двумя странами составила 461,9 млн долларов США, что на 39% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (332,2 млн долларов США). При этом экспорт из Казахстана за этот период вырос на 30,4% и составил 375,3 млн долларов США, а импорт из Азербайджана вырос в 95,2% и составил 86,6 млн долларов США.

В 2023 году объём двустороннего товарооборота вырос на 40%, достигнув полумиллиарда долларов США. Касым-Жомарт Токаев отметил, что по мере полноценного раскрытия экономического потенциала Казахстана и Азербайджана этот показатель может быть увеличен до 1 миллиарда долларов США.

В период с 2005 по 2022 годы, объем привлеченных инвестиций из Азербайджана в Казахстан составил 306 млн долларов США, из Казахстан в Азербайджан – 95 млн долларов США.

Стоит также отметить, что в Казахстане зарегистрировано свыше 900 компаний с участием азербайджанского капитала, действующих в основном в сфере торгово-посреднической деятельности, дорожном и капитальном строительстве, переработке и логистике. В свою же очередь, в Азербайджане работает около 150 компаний с казахстанским капиталом, осуществляющих деятельность в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта.

Также активно развивается транзитно-транспортное взаимодействие в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Срединный коридор), плюс ко всему между странами действует паромное сообщение по маршруту "Баку-Актау-Баку".

Хотелось бы также отметить, что в целях снижения геополитической напряженности и интеграции более тесного сотрудничества 25 ноября 2022 года была подписана трехсторонняя дорожная карта по синхронному устранению "узких мест" и развитию "Срединного коридора" по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022–2027 годы.

Не стоит также забывать, что важным направлением в нефтегазовой сфере Казахстана является транспортировка казахстанской нефти на мировые рынки с использованием транскаспийского маршрута. В связи с чем договор о поддержке и содействии транспортировке нефти из Казахстана через Каспийское море и территорию Азербайджана на международные рынки посредством нефтепровода "Баку-Тбилиси-Джейхан" (далее - БТД) для Казахстана имеет особое значение.

К примеру, на сегодня транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках соглашения между "КазМунайГаз" и SOCAR, предусматривающего транзит 1,5 млн тонн нефти в год.

Поставки казахстанского зерна



В общем объеме импорта Азербайджана доля казахстанского зерна составляет 21,7%. Так, например в 2022 году экспорт казахстанского зерна в Азербайджан составил 280,7 тыс тонн на сумму 96,1 млн долларов США, что в сравнении с 2021 годом (52,7 тыс тонн), объем экспорта показал рост на 432,2%, в денежном же выражении – на 506,8%.



Следует также отметить, что между странами запущены крупные совместные проекты, такие как:

Совместное казахстанско-азербайджанское предприятие ООО "Бакинский зерновой терминал" (2007 г.). Оценочная стоимость проекта – 3,8 млн долларов США. Азербайджанская компания "Azersun Holding" построила логистический центр "Морской порт Актау" (2016 г.). В проект вложено порядка 20 млн евро. АО "НК "КазМунайГаз" передала в доверительное управление азербайджанской компании "SOCAR" казахстанскую самоподъемную плавучую буровую установку "Satti" (2019 г.). Модернизация проведена за счет Казахстана – ориентировочно 40–45 млн долларов США.

Гуманитарное сотрудничество

Сегодня между Казахстаном и Азербайджаном на регулярной основе проводится обмен студентами для прохождения обучения и научной стажировки в образовательных учреждениях Казахстана и Азербайджана. В настоящее время также установлены контакты между 43 казахстанскими и 64 азербайджанскими ВУЗами и научно-исследовательскими институтами.

Ещё одним ярким свидетельством искренней дружбы и взаимной поддержки наших стран является дар казахского народа Азербайджану – Центр детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

Президент Казахстана также заявил, что будут организованы дни культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане. И добавил: "Мы считаем, что именно гуманитарный трек – это та основа, на которой строятся наши межгосударственные отношения".

Таким образом, сегодня Азербайджан и Казахстан активно укрепляют двусторонний формат сотрудничества, где обе страны играют важную роль в регионе как интеграторы, создавая новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. И недавний визит президента Азербайджана в Казахстан для участия в саммите Организации Тюркских государств говорит об углублении партнерства между нашими странами путем активного взаимодействия министерств и ведомств, средств массовой информации и организаций гражданского общества обеих стран.