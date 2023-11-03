Ильхам Алиев: Организация тюркских государств имеет серьёзный политический вес

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств в Астане, отметил, что организация имеет серьёзный политический вес на международной арене, передаёт BaigeNews.kz.

"Объединение и усиление между тюркскими государствами является одним из ключевых направлений внешней политики Азербайджана. У нас общие этнические корни, язык, прошлое – это является основой наших связей. Организация тюркских государств продвинулась на этом пути очень серьёзно. Сегодня организация имеет серьёзный политический вес и престиж на международной арене", - сказал Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан инвестировал более 20 миллиардов долларов в экономику тюркских государств.

"Основная часть инвестиций была направлена в Турцию. Процесс создания совместного инвестиционного фонда также сейчас на пути. С января по сентябрь 2023 товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами повысился на 40 процентов в сравнении с тем же периодом 2022 года", - сказал президент Азербайджана.

По его мнению, сотрудничество между странами должно покрывать более расширенные моменты. В частности, безопасность и оборону.

"Нормы международного права нарушаются в различных частях мира. Кровавые конфликты всё больше разжигаются, и в таких условиях возможности оборон стран становятся одними из основных тем гарантий безопасности. И я уверен, что сотрудничества между государствами организации должны покрывать такие темы как безопасность, оборона, оборонная промышленность", - сказал Алиев.

Ранее на саммите выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв. Он подчеркнул, что усиливается угроза широкой эскалации конфликта. По его мнению, в этой связи решение должно было быть принято на основе принципа "два государства - для двух народов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств.