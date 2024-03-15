Почему казахстанцы все чаще выбирают чайлдфри

По данным открытых социологических исследований, в западных странах активно распространяется идеология осознанного отказа молодых людей от родительства - чайлдфри (от англ. childfree - свободные от детей), передаёт BaigeNews со ссылкой на ranking.kz. В Бельгии 11% женщин и 16% мужчин в самом активном репродуктивном возрасте не хотят иметь детей. Опрос бездетных британцев показал, что 37% респондентов никогда не желали рожать и воспитывать малышей, 19% ответили, что в настоящее время не намерены становится родителями, но, возможно, в будущем могут передумать. В Нидерландах по результатам опросов стало известно, что 10% 30-летних женщин не рожали по собственному осознанному решению и не желают делать это в будущем.

Существуют ли в Казахстане последователи чайлдфри? Выборочных исследований на тему отношения к родительству бездетных пар в нашей стране отечественными статистиками не проводилось. Однако существование в Казахстане феномена добровольной бездетности подтверждают многочисленные личностные интервью таких людей и выражение их позиции в социальных сетях. Лишь в анонимных интервью и постах казахстанцы признаются, что осознанно не хотят рожать и воспитывать детей. На это есть свои причины, о них позже.

Подробный анализ числа и состава домохозяйств в Казахстане проводится только в рамках Национальной переписи населения. Эти данные могут лишь дать представление о том, сколько в республике супружеских пар, живущих вдвоём. В период последней национальной кампании по переписи населения - в 2021 году - таких семей в РК было 656,5 тыс. За 12 лет (с 2009 года) нуклеарных семей из двух человек без детей стало больше на 73,8%. Большая часть таких домохозяйств в 2021 году находилась в городах.

Отметим, эксперты Бюро национальной статистики АСПиР РК не уточняют, есть ли у этих пар дети, живут ли они с другими родственниками или уже отдельно самостоятельно. Детализация данных позволяет только вычленить из таких семей супружеские пары, в которых жене или мужу ещё не исполнилось 30 лет. В 2021 году таких домохозяйств в Казахстане насчитывалось 92,9 тыс. Это в два раза больше, чем было в период предыдущей национальной переписи.

Можно предположить, что часть женщин в этих семьях вышли замуж, как среднестатистические казахстанки (в 25,2 года) и в первые годы супружества ещё не обзавелись детьми. Судя по возрасту рождения казахстанскими женщинами первого ребёнка, в 16,8% случаях это происходит после 30 лет.

Кроме того, не исключено, что именно в этой возрастной группе часть семей ещё не испытали радости родительства из-за бесплодия. По официальным данным, в 2021 году в стране насчитывалось около 21,4 тыс. казахстанцев, которые не могли родить детей из-за поставленного медицинского диагноза. Таких людей принято называть чайлдлесс (от англ. childless — бездетный).

Причин, по которым чайдфри в разных странах не хотят иметь детей, настолько много, что в онлайн-энциклопедии Wikipedia.org этот список превышает 100 пунктов. Среди них как медицинские (боязнь беременности и влияния бессонных ночей на организм), экономические (отсутствие поддержки и большие затраты на воспитание ребёнка), так и психосоциальные, философские (антинатализм, страх вырастить аморального человека, общая экзистенциальная тоска). Среди самых неожиданных аргументов чайлдфри оказались:

возможность при отсутствии детей больше денег отложить на пенсию;

отсутствие гарантии со стороны ребёнка по уходу за родителями в старости;

нежелание приносить дочери или сыну горе при смерти родителей;

противодействие перенаселению планеты.

Казахстанские чайлдфри в отечественных СМИ чаще всего называют экономические и социальные причины отказа от родительства. Среди них сложное экономическое положение семей, в которых выросли эти люди. Видя, как тяжело родителям доставалось (или и вовсе не доставалось) материальное благополучие, эти люди не хотят такой же судьбы для себя и своих детей. Они предпочитают строить карьеру и заниматься самореализацией. Также среди казахстанских чайлдфри есть женщины, на которых повлиял слишком ранний опыт ухода за маленькими сёстрами и братьями. Насмотревшись в детстве на тяготы забот о малышах, во взрослой жизни бывшие няньки не хотят повторять негативный опыт.

В некоторых развитых странах есть национальные объединения чайлдфри, крупные сообщества, которые вместе пытаются противостоять общественному мнению. В Казахстане тоже есть объединение граждан, принявших решение о добровольной бездетности. Сообщество Childfree Kazakhstan было создано в 2018 году. Его основная философия звучит так: "Против культа “яжматеринства”. Против культа детей. Против беспечности социума". Такой посыл создатели общества распространяют через посты в одной из социальных сетей.

При рассмотрении ситуации с рождаемостью в Казахстане в последние годы невозможно выявить прямого существенного влияния субкультуры чайлдфри на демографическую ситуацию в стране. Динамика численности родившихся малышей даёт представление о росте рождаемости с 2018-го по 2021 год. В 2022-2023 годах после беби-бума "коронокризиса" наблюдалось небольшое снижение темпов. В прошлом году в стране появились на свет 388 тыс. маленьких казахстанцев, что является минимальным показателем за пятилетку.

Согласно прогнозу аналитиков АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ведомство министерства труда и социальной защиты населения РК), небольшое снижение показателей рождаемости будет фиксироваться в стране ещё несколько лет - до 2027 года. Далее в репродуктивный возраст войдёт многочисленное поколение 2000-х и рождаемость в стране опять пойдёт вверх. Прогнозы экспертов центра выполняются на основе базового сценария развития событий. Это значит, что при расчёте индикаторов используются закономерные тенденции предыдущих лет.