Почему казахстанское водоснабжение зависит от соседних стран

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Тема нехватки воды остаётся актуальной в Казахстане последние несколько лет. В Астане жители города уже начали ощущать перебои с водой - в некоторых ЖК столицы давление находится в пониженном режиме, жители бьют тревогу.

BaigeNews.kz обратилось в министерство экологии и природных ресурсов Казахстана с запросом об обеспеченности страны водными ресурсами. Экологи сообщили, что вода в стране распределена неравномерна.

"Ситуация с обеспеченностью ресурсами поверхностных вод по отдельным регионам республики существенно различается.

Наиболее обеспечены собственными ресурсами поверхностных вод юго-восточный и восточный регионы страны (Ертисский и Балхаш-Алакольский водохозяйственные бассейны).

Наименее обеспечен центральный Казахстан (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн).

Наиболее зависимыми от притока воды с сопредельных территорий являются южный, юго-восточный и западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны).

Наименее обеспечен центральный Казахстан (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн).

Наиболее зависимыми от притока воды с сопредельных территорий являются южный, юго-восточный и западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны)", - сообщили в минэкологии.

На какой период Казахстану хватит воды - вопрос, пожалуй, самый важный. Экологи не ответили, на сколько лет страна обеспечена достаточными запасами водных ресурсов, но указали, что до 2030 года ожидается сокращение внутренних ресурсов речного стока. В ведомстве также сообщили, что гидрологические угрозы Казахстана связаны с ограниченностью располагаемых водных ресурсов, неравномерностью распределения их по территории, значительной изменчивостью во времени и высокой степенью загрязнения.

"Прогнозный водохозяйственный баланс на перспективу до 2030 года показывает сокращение внутренних ресурсов речного стока за счёт сокращения притока с территории сопредельных стран. Для недопущения данной ситуации Министерством экологии и природных ресурсов РК ведётся активная работа по установлению взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами", - сообщили в министерстве.

Семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана - трансграничные. И из-за этого Казахстан зависит от водохозяйственной политики сопредельных стран, но воду у них не закупает.

"По основным крупным трансграничным рекам (Ертис, Или, Шу-Талас, Сырдарья, Жайык) Казахстан расположен в нижнем течении, в этой связи установление взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами является ключевым фактором в обеспечении водной безопасности Казахстана. Вододеление между странами зарегламентировано и соответствующими соглашениями. Казахстан не закупает воду из других стран. Вместе с тем, в период СССР, для водообеспечения территории Волгоградской области Росии и Западно-Казахстанской области были построены Саратовская и Жанибекская оросительно-обводнительные системы".

Для покрытия затрат, связанных с подачей воды (эксплуатационные и стоимость электроэнергии для работы насосных станций) ежегодно из республиканского бюджета выделяются финансовые средства. При этом за объём поданной воды плата не осуществляется, сообщили в минэкологии.