- Немытые и злые: астанчане перекрыли оживленную магистраль 07:15 111
- Житель Экибастуза отсудил у коммунальщиков почти полмиллиона тенге за холод в доме 06:01 254
- В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль 05:40 300
- В Туркестане осудили мясника, убившего коллегу из-за туши 04:35 458
- Акиму Петропавловска объявили выговор из-за крупного пожара 03:32 365
- Казахстанский хоккеист эмоционально высказался о выступлении на ЧМ-2023 02:05 424
- 8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Актобе 01:13 560
- Лесной пожар в области Абай: 15 тонн воды сброшено вертолётами 00:29 463
- Школьница из Кызылорды придумала новую математическую таблицу 23.05.2023 720
- Названа причина массового отравления школьников в Алматинской области 23.05.2023 680
- Подорожание лекарств: в Минздраве опровергли слухи 23.05.2023 485
- Астанчанин "по-дружески" навешал на знакомых кредитов на 150 миллионов тенге 23.05.2023 576
- Сотни фур застряли на казахстанско-узбекской границе 23.05.2023 547
- Лесной пожар угрожает сёлам в области Абай 23.05.2023 598
- Назначен глава комитета культуры Минкультуры и спорта РК 23.05.2023 588
- Приговор по делу о финпирамидах "Гарант 24 ломбард" и других пересмотрели в Актобе 23.05.2023 1282
- Более 100 кг золота раскупили в Казахстане в апреле 23.05.2023 517
- Акимат не давал разрешения – продюсер о концерте Максима Галкина в Алматы 23.05.2023 2531
- Пожар со взрывами в Астане: пострадали два человека 23.05.2023 639
- Токаев выразил соболезнования итальянскому народу 23.05.2023 653
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 1146
- Более 4,5 тысячи незаконных проверок бизнеса пресекли прокуроры в Казахстане 23.05.2023 541
- Курс доллара продолжает падение в Казахстане 23.05.2023 692
- Ситуация намного сложнее, чем кажется - экс-министр Биртанов высказался о работе ОСМС 23.05.2023 1266
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 1462
- Взрывы, обстрелы, эвакуация: что происходит в Белгородской области России 23.05.2023 1056
- Когда отремонтируют дорогу на Алаколь 23.05.2023 563
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 2238
- Шокирующие данные по внутрибольничным инфекциям в Казахстане озвучили эксперты 23.05.2023 810
- Учёные посчитали сайгаков в казахстанских степях 23.05.2023 564
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 825
- В каких регионах Казахстана подорожал фастфуд 23.05.2023 561
- Доля стариков и детей превысила 42% в Казахстане 23.05.2023 670
- Астанчане перекрыли дорогу, требуя дать воду в их дома 23.05.2023 965
- 17-летнюю девочку спасли от прыжка с крыши дома в Актау 23.05.2023 594
- Иностранцев и членов их семей начнут учитывать в системе ОСМС 23.05.2023 592
- На какие казахстанские курорты можно недорого добраться на самолёте 23.05.2023 775
- Казахстанцы стали больше пить водки и меньше пива 23.05.2023 545
- Во все тяжкие: на рыболовной станции под Астаной работала нарколаборатория 23.05.2023 657
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 843
- Какие запреты прописали в законопроекте для самокатчиков в Казахстане 23.05.2023 622
- Турист из Австралии пропал в горах Алматы 23.05.2023 672
- "Подарок" из СССР чуть не сорвал сроки строительства трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске 23.05.2023 731
- Lexus с подложными номерами нарушил ПДД на 2,3 миллиона тенге в Усть-Каменогорске 23.05.2023 645
- Профилактические осмотры хотят ввести в Казахстане для вступающих в брак 23.05.2023 629
- Годами ждем госпомощь: аграрии Костанайской области жалуются на недофинансирование 23.05.2023 977
- "Травят животных" - жители Атырау заявили о массовом убийстве собак и кошек 23.05.2023 794
- Рейсы FlyArystan задерживают из-за столкновения с птицами 23.05.2023 799
- Со своей едой и напитками можно: в КЗПП рассказали о правилах посещения зон отдыха 23.05.2023 698
- Актау мог повторить судьбу Экибастуза? В министерстве прокомментировали изношенность инженерных сетей 23.05.2023 741
- 15 стартапов из Казахстана и ещё трёх стран начали обучение в Кремниевой долине в США 23.05.2023 1112
- "Привязал собаку к автомобилю и тащил": в Шымкенте установили личность водителя 23.05.2023 697
- Площадь пожара на востоке Казахстана увеличилась до 1100 гектаров 23.05.2023 890
- АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО 23.05.2023 769
- Костанаец получил 10 суток ареста за брань в автобусе 23.05.2023 724
- Елена Рыбакина показала атмосферные фото с выходных в Италии 23.05.2023 851
- Из-за аварии без воды остались несколько сёл в Карагандинской области 23.05.2023 631
- На ремонт котельных Кокшетау выделят порядка 2 млрд тенге 23.05.2023 659
- Тело казахстанского велосипедиста везут на родину 23.05.2023 1192
- Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз 23.05.2023 1533
- Известный актёр больше не будет "русским голосом Ди Каприо" 23.05.2023 1530
- Почти 21 млн тенге составит призовой фонд турнира по байге в Актюбинской области 23.05.2023 907
- Женщины-полицейские теперь будут патрулировать дороги в Жанаозене 23.05.2023 741
- Команда КВН "Казахи" при полном аншлаге проводит концерты в Канаде 23.05.2023 850
- "Угрозы населённым пунктам нет" — акимат Абайской области о крупном лесном пожаре 23.05.2023 766
- Необычную свадьбу на велосипедах сыграли в Петропавловске 23.05.2023 962
- Водитель сбил ребёнка и снёс детскую площадку в Алматы 22.05.2023 938
- Крупный лесной пожар вспыхнул в Абайской области, есть угроза для санатория 22.05.2023 897
- Искусственный интеллект, способный распознавать более чем 4 000 языков, создала Meta 22.05.2023 783
- Цукерберг представил новую функцию в WhatsApp 22.05.2023 936
- Снег и пыльные бури: погода на ближайшие дни в Казахстане 22.05.2023 981
- Сингапурская компания построит в Жамбылской области завод по производству фосфорсодержащих удобрений 22.05.2023 906
- По уровню и игре не уступает - эксперт о шансах Елены Рыбакиной на "Ролан Гаррос" 22.05.2023 1017
- Крупную партию спирта изъяли в Астане 22.05.2023 970
- Назначен замначальника департамента полиции Астаны 22.05.2023 982
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 1163
- Инвестиции и внешнеторговые связи. Почему важен визит президента Сингапура в Казахстан 22.05.2023 943
- Пассажирке летевшего в Астану самолёта спасли жизнь в воздухе 22.05.2023 1199
- В Боровом появятся зоны для пикников, где можно разводить костёр 22.05.2023 1007
- Гонщик Astana Qazaqstan Team стал третьим в многодневке во Франции 22.05.2023 911
- LOADING...
Немытые и злые: астанчане перекрыли оживленную магистраль
Минувшей ночью возмущенные астанчане перекрыли движение по одной из оживленных автомагистралей. Говорят, пойти на такой шаг их вынудили проблемы с водоснабжением, которого не было несколько дней. Прибывшие на место специалисты водоканала обвинили во всем застройщика, который якобы нарушил технологию монтажа труб в жилом комплексе. Но представители подрядной организации это отрицают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Три дня немытые, злые и возмущенные. Говорят, уговоры и просьбы решить проблему с водоснабжением результата так и не дали. Вот и решились на отчаянный шаг.
"Вынудили уже людей. Представьте, мы в час выходим и стоим. В три часа ночи дали холодную воду. Я холодной водой искупалась, а люди, посмотрите, с грязной головой ходят, потому что не рискнули", - жалуется Зульфия Бухарбаева.
23 мая вода появилась, но не у всех и не в полном объеме. Многим, помимо отсутствия душа, нечем и смывать в туалете, поэтому пришлось изгаляться для удовлетворения естественных нужд.
"У людей-то дети, стыдно сказать, в пакетики на балкон ходят, там по-всякому. Стыдно! Вот сейчас водичка есть – какая радость! Приезжал водовоз немножко ржавый. Неужели это питьевая вода?" - говорит Амина Нагаева.
В обслуживающей дом организации говорят, что всему виной низкое давление воды в магистральных сетях.
"Глобально это давление с города. Как только давление падает, система не работает и в автоматическом режиме она останавливается", - считает генеральный директор сервисной компании Серик Тулебаев.
Представитель же горводоканала заявил, что с давлением все в порядке. Проблема в неправильной работе системы распределения воды внутри самого дома.
"Тут завышены трубы, надо будет опустить и насосы настроить. Просто такой проект был. У кого проект с подвалами, то у того проблем нет", - поясняет представитель коммунальной службы Антон Тараканов.
На шум, поднятый ночным пикетом жителей, пришел и представитель компании-застройщика. Он заявил, что и дом, и проект соответствуют всем нормам качества.
"Ошибки 99,9 процента не могли быть допущены, потому что у нас система контроля есть. Все строилось по проекту, проект прошел государственную экспертизу, то есть до этого дом работал без проблем", - говорит операционный директор компании-застройщика Асет Ибраев.
Жильцы же тем временем уверены, что проблема больше в неправильно смонтированной системе внутренних коммуникаций, и намерены разбираться с застройщиком до конца.
Проблемы с водой – это только цветочки, говорят жители микрорайона. Плотность столичной застройки настолько велика, что уже скоро здесь могут возникнуть проблемы чрезмерной нагрузки и на другие коммунальные сети. Зимой люди боятся остаться без теплоснабжения, придется включать обогреватели и нагружать электропроводку. А чтобы она не перегревалась, можно отказаться от кухонных духовок, микроволновок и электроплит.
-
Trend news
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 1142
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 1456
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 2224
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 822
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 841
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 3061
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 2245
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 2551
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 1386
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 1413
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 1029
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1060
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1295
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1126
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 6253
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 1190
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1425
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 9725
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 1456
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 1547
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9094
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2115
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 1785
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1530
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1525
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 2658
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 1880
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2310
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 1978
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2463
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 1909
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2184
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2466
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2080
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 1711
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6051
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2077
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2553
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2155
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2512
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2478
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2193
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 2688
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10044
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 3718
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3106
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2453
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 2667
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4063
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 2682
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 2568
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 3704
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2481
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3111
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2647
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3183
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 3060
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 2892
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 2912
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 22522
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2464
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 2790
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 13662
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 2469
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 3490
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 3405
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 3629
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 3153
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 10901
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 3730
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2989
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 4914
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 4319
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 3298
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2790
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2807
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 3167
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 3337
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2965
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 4253
-
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 1162
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 833
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 884
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 1354
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1328
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1271
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 1542
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1365
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1405
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1595
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 1610
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 1539
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1491
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 1714
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1540
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1610
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1549
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 1759
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 1868
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 1739
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 1973
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2003
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1907
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 3317
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2647
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 2684
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 2819
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2855
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 2696
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2628
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 3812
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2615
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 2740
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3136
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2931
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3120
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2779
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3294
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2917
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3214
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2899
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3038
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 4576
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3274
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3465
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3747
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4044
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4095
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 4694
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5104
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4406
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 4733
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 4715
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5079
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4888
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4814
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5009
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5278
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5186
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6752
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5947
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6164
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6251
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6955
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6012
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5894
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6113
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9407
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6504
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 6554
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 6004
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 6241
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 5629
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5872
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 6219
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 7345
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 6013
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5953
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 6223
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5744