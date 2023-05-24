Немытые и злые: астанчане перекрыли оживленную магистраль

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Минувшей ночью возмущенные астанчане перекрыли движение по одной из оживленных автомагистралей. Говорят, пойти на такой шаг их вынудили проблемы с водоснабжением, которого не было несколько дней. Прибывшие на место специалисты водоканала обвинили во всем застройщика, который якобы нарушил технологию монтажа труб в жилом комплексе. Но представители подрядной организации это отрицают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Три дня немытые, злые и возмущенные. Говорят, уговоры и просьбы решить проблему с водоснабжением результата так и не дали. Вот и решились на отчаянный шаг.

"Вынудили уже людей. Представьте, мы в час выходим и стоим. В три часа ночи дали холодную воду. Я холодной водой искупалась, а люди, посмотрите, с грязной головой ходят, потому что не рискнули", - жалуется Зульфия Бухарбаева.

23 мая вода появилась, но не у всех и не в полном объеме. Многим, помимо отсутствия душа, нечем и смывать в туалете, поэтому пришлось изгаляться для удовлетворения естественных нужд.

"У людей-то дети, стыдно сказать, в пакетики на балкон ходят, там по-всякому. Стыдно! Вот сейчас водичка есть – какая радость! Приезжал водовоз немножко ржавый. Неужели это питьевая вода?" - говорит Амина Нагаева.

В обслуживающей дом организации говорят, что всему виной низкое давление воды в магистральных сетях.

"Глобально это давление с города. Как только давление падает, система не работает и в автоматическом режиме она останавливается", - считает генеральный директор сервисной компании Серик Тулебаев.

Представитель же горводоканала заявил, что с давлением все в порядке. Проблема в неправильной работе системы распределения воды внутри самого дома.

"Тут завышены трубы, надо будет опустить и насосы настроить. Просто такой проект был. У кого проект с подвалами, то у того проблем нет", - поясняет представитель коммунальной службы Антон Тараканов.

На шум, поднятый ночным пикетом жителей, пришел и представитель компании-застройщика. Он заявил, что и дом, и проект соответствуют всем нормам качества.

"Ошибки 99,9 процента не могли быть допущены, потому что у нас система контроля есть. Все строилось по проекту, проект прошел государственную экспертизу, то есть до этого дом работал без проблем", - говорит операционный директор компании-застройщика Асет Ибраев.

Жильцы же тем временем уверены, что проблема больше в неправильно смонтированной системе внутренних коммуникаций, и намерены разбираться с застройщиком до конца.

Проблемы с водой – это только цветочки, говорят жители микрорайона. Плотность столичной застройки настолько велика, что уже скоро здесь могут возникнуть проблемы чрезмерной нагрузки и на другие коммунальные сети. Зимой люди боятся остаться без теплоснабжения, придется включать обогреватели и нагружать электропроводку. А чтобы она не перегревалась, можно отказаться от кухонных духовок, микроволновок и электроплит.