Почему фильмы в Казахстане не дублируются на госязык, рассказала министр

Казахстанские компании по дубляжу не соответствуют критериям, которые выдвигают зарубежные производители. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Эта работа проводится. Перевод мультфильмов и дубляж проходят посредством конкурса Центра поддержки кино. Мы неоднократно объявляли конкурс в этом году. К сожалению, наши производители не соответствуют критериям, которые предъявляют международные компании", - сказала она.

Министр отметила, что встречалась с представителями индустриии, и на сегодня прорабатывается вопрос законодательного изменения этих подходов.

"Получается, компании по критериям не проходят, и работа стоит. Сейчас посредством наших переговоров, отдельных специальных мер Центра поддержки кино пять компаний готовят перевод зарубежных детских анимационных фильмов на казахский язык. У них нет конкретного сертификата, которые запрашивают производители этих мультфильмов. Сейчас объединили несколько компаний, которые выступили с инициативой, и в процессе переговоров эту проблем решили. До конца года пять анимационных фильмов появятся в прокате", - сказала она.

Отвечая на вопросы журналистов, Балаева сообщила, что выделенные на дубляж фильмов на казахский язык в этом году 443 миллиона тенге полностью не освоены. Всё это время идут конкурсные процедуры, которые никто не может выиграть. При этом, министр заверила, что сейчас подводятся итоги очередного конкурса, и до конца года деньги будут потрачены по назначению.