Почему дикие животные продолжают массово гибнуть в фермерских траншеях

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С 2019 года Казахстан сталкивается с серьёзным экологическим вызовом: глубокие и широкие траншеи, вырытые фермерами на юге страны для защиты своих посевов, стали смертельной ловушкой для множества диких животных. Казахстанские учёные ежегодно исследуют такие рвы, и отмечают, что проблема всё ещё остаётся актуальной. Заместитель генерального директора Института зоологии МОН РК Марина Чирикова рассказала корреспонденту Baigenews.kz о борьбе с эко-вызовом и жертвах смертельных ловушек.

Впервые факт вырытых траншей исследователи обнаружили в 2019 году в Туркестанской области, Сарыагашском районе. По словам опрошенных фермеров, такие рвы должны были защитить сельскохозяйственные поля от наводнений скота.

"Траншеи выкапываются для того, чтобы скот не заходил на территорию полей, чтобы они не ели и не топтали посевы. Рвы очень глубокие, до 220 сантиметров, выше человеческое роста, и широкие, до 1,5 метров. Стенки отвесные, по ним невозможно выбраться. Мы возили с собой специально лестницы, когда уже специализировано поехали изучать их. Выкапываются рвы, скорее всего, с помощью специализированной техники, экскаватором или другими машинами для трубопроводов. Траншеи очень длинные, огораживают всё поле, иногда даже несколько полей. Когда мы обследовали их с помощью информационных систем, их было видно на спутнике. Видно очень хорошо, потому что тень даёт черную полосу и заметна насыпь. Общая протяжённость составляла 350 километров. Сейчас такие системы позволяют сделать расчёты на картах", - рассказала исследовательница.

В 2021 году на одном участке траншеи, протяжённостью около четырёх километров, исследователи провели ещё одну экспедицию. На этой территории была обнаружена массовая гибель 250 животных.

Чтобы найти решение такой проблемы и обсудить стратегию действий, представители Института зоологии проводили встречи с акимом и заместителем акима Туркестанской области. Кроме того, они направляли письма в различные организации, включая территориальные инспекции и Земельный комитет.

По данным акимата Туркестанской области, в 2021 году обнаружено, что траншеи используются в 216 хозяйствах в более чем 10 районах. Для принятия мер по решению этой проблемы, часть из этих хозяйств оштрафовали, а некоторые траншеи были полностью закопаны. Всего 127 из 216 траншей устранили, а также четыре участка вернули государству. 57 хозяйств оштрафовали в соответствии со статьей 802 Кодекса об административных правонарушениях.

"Но хочу отметить, что когда начали закапывать траншеи, их начали закапывать прямо с животными. Поэтому экстренно была собрана группа волонтёров, которая выехала в августе. Они вытаскивали кого могли. Но если брать черепах, у них такой образ жизни. Они три месяца в году активны, потом сами же закапываются. Это их биологические часы, с этим ничего не поделаешь. Поэтому большинство животных уже сами закопали себя в этих траншеях и потом их просто сверху засыпали двумя метрами земли. Не факт, что они смогли выйти", - добавила Марина Чирикова.

По словам исследовательницы, несмотря на предпринятые меры, за прошедший год часть этих траншей осталась неприкосновенной, появились даже новые рвы на исследуемой территории.

В 2022 году во время второго посещения краевой траншеи, которая находится рядом с дорогой, было обнаружено около 113 рептилий. Среди них насчитывалось 76 черепах, включенных в Красную книгу и признанных под угрозой исчезновения, а также 8 погибших желтопузиков, ящериц и удавчиков. Всех животных безопасно извлекли из траншеи и доставили на удаление с данной территории.

"В этом году также были обследованы некоторые участки Сарыагашского района, там по прежнему остались траншеи. В связи со сложными погодными условиями сотрудники не смогли провести специальные учёты. Было очень холодно и дождливо. Поэтому просто зарегистрировали наличие траншей и животных в них", - сказала исследовательница.

Она подчеркнула, что выкапывание таких траншей является незаконным действием и нарушает Земельный кодекс, а также приводит к нарушению целостности земляного слоя.