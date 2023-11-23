Почему акимат области Абай до сих пор не купил вертолёт на случай пожаров

Глава Абайской области Нурлан Уранхаев прокомментировал вопрос об обеспеченности техникой пожаротушения в регионе, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, журналистов интересовал вопрос - приобрёл ли акимат пожарный вертолёт.

"В момент, когда был пожар, у нас в фонде "Ақ Ертіс" собрались определенные средства, которые мы направили на улучшение материально-технической части "Семей орманы" и ДЧС области. Что касается вертолёта, у нас в принципе такая мысль есть. Но дело в том, что купить вертолет и обслуживать его – это немного звенья разной цепи", — ответил аким.