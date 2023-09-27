Плюс один вид спорта: как прошёл третий день Азиады для Казахстана

На 19-х летних Азиатских играх завершился третий соревновательный день. Копилка сборной Казахстана пополнилась еще 4 медалями, теперь у нашей команды 9 медалей (2 серебряные и 7 бронзовых). Как это было — в обзоре корреспондента BaigeNews.kz.

26 сентября обладателями бронзовых наград в третий день соревнований стали дзюдоист Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг, фехтовальщик-шпажист Эльмир Алимжанов, а также смешанная команда по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.

Серебряную медаль завоевала мужская команда по пулевой стрельбе на 10 метров по движущимся мишеням.

Для 23-летнего Нурлыхана Шархана это первые Азиатские игры, и свой выигрыш бронзовой медали он считает достижением. Об этом спортсмен сказал корреспонденту BaigeNews.kz, как только вышел с татами, уставший, но счастливый.

"Меня переполняют замечательные эмоции, очень счастлив. Всё-таки это медали Азиатских игр — азиатской Олимпиады. Превосходно себя чувствую. Хочу сказать спасибо всему Казахстану за поддержку, за то, что болели за меня. Буду работать дальше на "золото", на большие результаты", — поделился эмоциями Нурлыхан Шархан.

Вес, в котором выступает 23-летний атлет, для казахстанского дзюдо особенный. Именно в этом весе выступали первый в истории независимого Казахстана (с 1991 года) призер Олимпийских игр по дзюдо Асхат Житкеев, а также становившийся в 2009 году чемпионом мира Максим Раков. Нурлыхан Шархан не боится столь сложной и почетной миссии — стать преемником выдающихся дзюдоистов.

"Шансы попасть на Олимпиаду и выступить там с победой всегда есть. Я намерен воспользоваться ими. Для попадания на Олимпиаду в Париж мне нужно выигрывать оставшиеся турниры, чтобы подняться в рейтинге. Понимаю, что нужно для победы работать много, и я готов", — заявил Шархан.

Он отметил, что со сборной по дзюдо работают опытнейшие наставники из Казахстана и Франции. Кроме того, Асхат Житкеев, являющийся сейчас генеральным секретарем Федерации дзюдо РК, даёт советы и наставления спортсменам, поддерживает их.

"Выступая на соревнованиях, я ощущаю, что я не один, за мной наставники и болельщики, это придаёт мне сил и дополнительно заряжает", — признался Нурлыхан Шархан.

Для 36-летнего фехтовальщика Эльмира Алимжанова Азиада в Ханчжоу — 4-я в его спортивной карьере. Правда, медаль этих соревнований именно в личном зачете для него первая.

Предыдущие три Азиады Эльмир становился призером в составе команды, а в личном турнире ему не хватало до наград одного укола.

"Конечно, очень рад, что взял медаль в личных соревнованиях, но обидно, что не "золото", а только "бронзу". Я шёл на победу, но сегодня мой соперник по полуфиналу из Японии был лучше. Да, он — лидер в мире, сильный фехтовальщик, но мы с ними пересекались ранее на сборах и соревнованиях, я у него выигрывал. Но сегодня его день", — констатировал Эльмир Алимжанов.

По ходу полуфинального поединка зрителям могло показаться, что казахстанец, пропуская уколы от японца, нервничал, в связи с чем постоянно менял шпаги. Уже после встречи Алимжанов объяснил, что это был тактический прием.

"Смена шпаги — это шанс на то, чтобы получить время на передышку, перестроить мысли. Сегодня техника работала хорошо, все касания отображались, но были сомнения у меня. В нашем виде спорта важно быстро принять решение самому, перестроиться вовремя. Я занимаюсь шпагой 27 лет, опыт мне помогает, скажу, что сейчас чувствую себя на пике формы, чего не было ранее", — признался Эльмир Алимжанов.

Что касается Олимпийских игр, то команда Казахстана по шпаге занимает высокие места в рейтинге.

"У нас за год набираются очки по итогам выступления на различных стартах в командный рейтинг. Сейчас мы 2-е в олимпийском рейтинге после Италии, полпути пройдено. Думаю, должны сохранить позиции, чтобы в марте 2024 получить лицензии командой, это нам даст дополнительно также сразу 3 индивидуальные лицензии", — сказал Алимжанов.

Спортсмен посвятил бронзовую медаль своей семье — жене и детям. К слову, младший сын Эльмира пошел по его стопам в фехтования. Спортсмен отметил, что пытался отговорить сына, но тот полюбил данный вид спорта.

Сборная Казахстана продолжает выступления на Азиатских играх в Ханчжоу и всё ближе те дни, когда наши атлеты смогут порадовать соотечественников не только серебряными и бронзовыми, но и золотыми медалями.