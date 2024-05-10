Площади масличных культур будут увеличены на 373 тыс га — Минсельхоз

По данным акиматов областей, в текущем году общая посевная площадь составит 23,8 млн га, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства. Планируется увеличение площадей масличных культур на 373 тыс. га и кормовых культур на 66 тыс. га.

"На сегодняшний день посевные работы уже ведутся в некоторых регионах нашей страны, засеяно 1,5 млн га. При потребности 2,4 млн тонн семян на сегодняшний день по данным акиматов засыпано 99%. Оставшийся объем будет обеспечен за счет резерва продкорпорации. На сегодня проводятся работы по воздушно-тепловому обогреву и протравке семян", - говорится в сообщении.

Из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми вредителями в этом году выделено 8,1 млрд тенге. В настоящее время для борьбы с саранчовыми своевременно приобретен запас пестицидов.

К слову, для проведения посевной кампании в сельхозформированиях в наличии имеется 150 тыс. тракторов, порядка 5 тыс. единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 76 тыс. сеялок, 219 тыс. почвообрабатывающих орудий.

Отметим, в целях обеспечения аграриев льготным дизтопливом выделено 376 тыс. тонн, по цене 250 тенге/литр, что ниже рыночной стоимости на 15%.