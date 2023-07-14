Плесень на стенах, течет крыша: как многодетные семьи в Павлодаре живут в домах от акимата

Фото: Катерина Приходько

Более 20 многодетных семей, получивших весной 2022 года арендные дома в пригороде Павлодара, требуют устранить все недоделки, которые допустил застройщик. Жилье горакимат выкупил у бизнесмена, и в начале никаких претензий не было. Но когда заселили жильцов, стали появляться проблемы, сначала с канализацией, электропроводкой, потом с системой отопления. Минувшей зимой стало ясно, что нужно утеплять стены, крыши, и переделывать даже систему вентиляции, из-за которой дома в морозы стали покрываться плесенью, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Арендное жилье в пригороде Павлодара в районе ИЖС-1 многодетные семьи получили весной прошлого года. Заселились сразу не все, шел этот процесс постепенно и, только в июле прошлого года переехало большинство. Тогда и стали проявляться все недочеты, допущенные застройщиком.

В августе дома затопило из-за канализации. Вода хлынула из унитазов и раковин, а также пошла под фундамент. Жильцы призвали к ответу городской акимат, представители которого выехали на место и заверили, что ситуацию исправят. Тогда же стало ясно, что исправлять нужно еще и проблему электропроводки. Люди говорят, перегорать стала бытовая техника, у некоторых сразу сгорели все розетки в доме.

С наступлением отопительного сезона обнажилась еще одна проблема. Жильцы говорят, чтобы отапливать дома к каждой печке нужно приставить кочегара, поскольку оборудование в домах якобы установлено промышленное, поэтому каждые два часа необходимо подкидывать уголь. Без несчастных случаев не обошлось. Многодетная мать Мадина Ибраева угодила в больницу с отравлением угарным газом. Говорит, от печи дым был настолько сильным, что женщина не понимает, как осталась жива после этого инцидента. Сейчас она снимает квартиру в Павлодаре, но надежда въехать в арендное жилье все жесть.

"Я готова здесь что-то сделать по дому, чтобы жить в нем, но изначально все было сделано неправильно. Часто слышу комментарии про многодетных, что нам все мало, но если вы дали, то дайте нормальное жилье. Все остальное мы сделаем сами: заборы, дополнительно по отоплению, кафель, обои, ремонт. Но для того, чтобы здесь хоть что-то начать делать, нужно разобраться с тем, что застройщик сделал. Изначально построили нехороший дом. Все дома такие без исключения. В январе отдел строительства нам пообещал, что дома утеплят снаружи, крышу сделают как надо", - говорит многодетная мать.

Зимой жители начали жаловаться на плесень, которая появилась внутри домов. Пытались с этим бороться самостоятельно, обрабатывали, мыли, но грибок через несколько дней возвращался. Тогда то, появилась проблема и с вентиляцией.

Сейчас жители ждут от акимата исполнения данных обещаний. Говорят, в период с февраля по март они подали официальное заявление, описали все свои проблемы. Несколько раз к ним приезжали комиссии, осматривали дома, однако к работе так и не приступили.

"У нас проблема, как у всех. Крыша не утепленная, отдушины нет, отопление неправильное, в ужасном состоянии, плесень на стенах. Обещали полгода назад все исправить, но уже прошло больше полугода и никто ничего не делает, тишина. Пойдешь в акимат, опять же обещают, сегодня, завтра, через месяц начнем, и ничего не меняется", - говорит многодетная мать Оксана Затолокина.

Стоит отметить, дома в районе ИЖС-1 чиновники выкупили у частного застройщика в 2021 году. Возводили их по программе "Нурлы жер" и после из бюджета на каждую квартиру выделили по 8,5 миллионов тенге. К застройщику претензии уже предъявляли.

Как сообщили в отделе строительства Павлодара, на сегодняшний день удалось составить полностью дефектный акт на эти дома. Последний раз осмотр арендного жилья проводили в июне этого года. В итоге насчитали ремонт более чем на 100 миллионов тенге. Теперь остается только ждать, - заверили в акимате. Сейчас объявлены конкурсные процедуры, ремонтом займутся в ближайшее время, как будет определена подрядная организация.

Фото: Катерина Приходько.